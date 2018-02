La paradoja digital: 94% de acceso a 4G y usuarios con escasas habilidades

La cara. La cobertura de banda ancha móvil 4G de los hogares españoles llega al 94%, el 50% de los jóvenes solo consumen contenidos de internet en móviles, el 64% de los españoles se conectan a diario a internet, cada vez usamos más la economía colaborativa y somos el séptimo país de la OCDE con mayor ratio de suscripciones de fibra óptica con una cobertura de red del 62,8% de los hogares.

La cruz. Solo el 31% de los españoles cuenta con competencias digitales avanzadas y el 23% tiene habilidades digitales básicas. De esta manera, prácticamente la mitad de la población no tiene las competencias digitales adecuadas para afrontar adecuadamente la transformación digital.

Es la radiografía que hace el informe Sociedad Digital en España, elaborado por la Fundación Telefónica sobre la realidad digital de nuestro país. Una radiografía que refleja una movilidad total y gran penetración de fibra óptica y 4G, pero que también muestra una preocupante carencia de educación y de conocimientos digitales para afrontar la revolución social que ha traído la tecnología.

Desequilibrios digitales

Los españoles tenemos acceso al big data, la inteligencia artificial, internet de las cosas, el blockchain, la economía colaborativa y los esports, pero no tenemos competencias digitales para asumir socialmente estos cambios. Una paradoja que está generando graves problemas de adaptación, de seguridad y de desigualdad en esta nueva sociedad digital.

César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica, ha advertido este lunes que el principal problema es la seguridad del ciudadano digital. “Los mayores idiomas del mundo no son el mandarín, el inglés y el español, son los lenguajes Android (Google) y ISO ( Apple) y no tengan duda que tanto Google como Apple comparten toda nuestra información con las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos (NSA)”.

El ex presidente de Telefónica ha advertido que las administraciones europeas y españolas no han tenido la voluntad real de legislar en este sentido, ni de proteger los datos de los usuarios de la compañías de telecomunicaciones. De hecho, recordó que Telefónica presentó un proyecto a la canciller alemana Ángela Merkel para proteger los datos de los europeos, un plan que finalmente no fue implantado.

Grupo de expertos en derechos digitales

Por su parte, el secretario de Estado de Agenda Digital José María Lassalle ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en fórmulas para combatir amenazas del mundo digital como la posverdad, las fake news, la especulación de la criptomoneda y los problemas de la economía colaborativa, con el objetivo de construir una “ciudadanía digital sostenible”.

En el marco de la elaboración de la Estrategia Digital para una España Inteligente que prepara el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Gobierno está trabajando en diferentes frentes para mitigar y corregir las vulnerabilidades y desequilibrios sociales del mundo digital.

Entre las iniciativas del Gobierno se encuentra la de crear un grupo de expertos en derechos digitales, la puesta en marcha de un comité para valorar el impacto social del big data y la inteligencia artificial y la creación de un observatorio para combatir las desigualdad de la mujer en este nuevo entorno.

El móvil es el rey

Respecto de otros datos, el informe de Fundación Telefónica ha indicado que el móvil como dispositivo gana terreno en todos los usos (comunicación, ocio y trabajo),el ordenador pierde usuarios y apenas se mantiene como el más utilizado por motivos profesionales (76,3%). La tablet es el dispositivo preferido para el ocio (36,6%).

También suben ligeramente los usuarios de televisión por Internet (27,5%). Sube un 29% entre los jóvenes de 14 a 19 años (47%) y un 25% entre los de 20 a 24 años (40,7%). Aumenta el uso del móvil para banca y compra online (56,7 y 51,6%, respectivamente).

Aumenta el uso de la videollamada, pasando del 22,6% de 2016 al 27,8% en 2017, siendo el mecanismo de comunicación que más crece. La mayor subida se registra entre los usuarios de 25 a 34 años. Las mujeres usan más las videollamadas (30%) que los hombres (25,5%).

Mensajería instantánea

En cuanto a la mensajería instantánea, el 30,8% de los usuarios envía mensajes de voz, una práctica más extendida en las mujeres (36%) que en los hombres (25,3%), y por franjas de edad, casi el 70% de los usuarios entre 20 y 24 años los envía frecuentemente.

Sin embargo, hay una percepción menos positiva que el año pasado con respecto a la mensajería instantánea: el 35,4% cree que le dedica demasiado tiempo, el 63% ha silenciado a grupos o personas. Los usuarios de 20 a 24 años son los que más mensajes de voz envían. El 35,7% de los usuarios casi siempre envía imágenes o vídeos.