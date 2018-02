Abertis no se pronunciará si llega una oferta de Red Eléctrica por Hispasat

La guerra de OPAs sobre Abertis mantiene paralizada una operación que parecía casi hecha a finales de octubre: la venta de Hispasat a Red Eléctrica. El interés de la compañía pública existe, las negociaciones con la concesionaria se han producido, pero no se ha planteado oferta en firme sobre la misma, que rondaría los 1.000 millones de euros.

Hay varios factores que influyen en esa falta de concreción. El primero de ellos, el hecho de que el consejo de administración de Abertis no quiere problemas. El equipo de Francisco Reynés ha optado por acogerse al deber de pasividad que fija la Ley para una empresa que está siendo ‘opada’. Es decir, que no estudiará ninguna propuesta de venta hasta que se sepa si su nuevo propietario es Atlantia, Hochtief o se queda todo como está.

Las fuentes consultadas explican que, debido al perímetro del operador de satélites -que aporta el 4,2% de los ingresos- podrían optar por tomar una decisión; sin embargo, ante las dudas que pudieran surgir por parte de alguno de los contendientes, mejor dejar las cosas tal y como están.

La venta a 'Eutelsat'

Ése es el motivo fundamental para que la venta haya quedado paralizada. Sin embargo, detrás hay mucho más. Y es que Abertis todavía no controla el 90% del operador. Lo hará una vez que el ministerio de Álvaro Nadal dé el visto bueno a la compra del 33% de Eutelsat por parte de la española.

Fuentes cercanas al equipo de Nadal explican que, en este momento, el proceso está paralizado. La compañía gala debía haber enviado una serie de documentos antes de noviembre del año pasado, pero no lo hizo en tiempo y forma. Muchos no han llegado aún, lo que ha provocado que se hayan pasado algunos plazos y haya que volver a comenzar todo el proceso. Por tanto, todo está en su tejado. EL ESPAÑOL ha intentado recabar la opinión de Eutelsat sin respuesta alguna por el momento.

A todo esto hay que sumar el hecho de que Red Eléctrica, si quiere hacerse con la compañía que preside Helena Pisonero, tendrá que explicar al Ministerio de Energía cuáles son sus planes sobre el operador de satélites.

No sólo eso, también deberá contar qué tipo de controles va a establecer para que el nuevo negocio no influya en la parte regulada del sistema eléctrico. Según las fuentes consultadas, este capítulo está bastante avanzado, dado que los contactos con el ministerio se mantienen desde hace meses, por lo que no debería haber demasiado problema en la aprobación de las ‘murallas chinas’.

Proyecto de futuro

Cuestión aparte es ver en qué momento se produce esa venta y quién es el propietario de Abertis en el futuro. De hecho, ni la oferta de Atlantia ni la de Hochtief tienen aún el visto bueno del Ministerio de Energía y Agenda Digital.

El ministro Nadal ha solicitado a ambas que presenten planes concretos y claros sobre cuál es el futuro que buscan para el operador de satélites. Es decir, que especifiquen -más allá de su intención de venta- qué proyecto tienen o qué perfil de comprador buscarían.

Para Nadal, la propiedad de Hispasat no es un tema baladí. Se trata del único operador de satélites español. Tiene implicaciones en el sistema radioeléctrico y, además, a través de Hisdesat colabora con el Ministerio de Defensa y, por tanto, afecta a la seguridad nacional.