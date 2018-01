El Caso del Centro Comercial que quiere ser Amazon

Lo reconozco. Soy una adicta a las compras. Me encanta eso de irme a la ‘milla de oro’ de Madrid a mirar tiendas. Una vez que me he puesto los dientes largos en Loewe, Prada y compañía, me marcho al Zara de Goya a comprar mis modelitos. ¿Qué te piensas? Mis clientes pagan mal, y eso que muchos son de grandes empresas.

En realidad lo que me gusta es la experiencia de compra. Me encanta poder ir a la tienda, hablar con la dependienta, probarme la ropa en el probador… No entiendo a quienes se compran la ropa en Internet. Bueno, ni la ropa, ni nada. A mí que me atiendan en una tienda y con una persona delante. Déjate de inventos de tiendas online ni tonterías.