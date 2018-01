Barceló: "Lo único que descartamos es repetir con NH"

El Grupo Barceló ha dado carpetazo al fallido intento de fusionarse con NH. Animada por sus buenos resultados, para este 2018, la empresa que copreside Simón Pedro Barceló buscará nuevas oportunidades de inversión dirigiendo su foco a los mercados que van ganando fuerza como Emiratos Árabes y países del norte de África como Marruecos.

En su hoja de ruta, lo único que se descarta es volver a intentarlo con NH. "Lo único que descartamos es repetir con NH", ha asegurado Barceló en una entrevista con Efe. Su decisión es firme, aunque la salida del grupo chino HNA abra una ventana de oportunidad a través de la compra de su participación del 29,3%.

Según el copresidente de la hotelera, el grupo tiene la obligación de invertir “teniendo en cuenta que se están viviendo unos años felices desde el punto de vista de resultados, cuando se ha registrado una cifra récord“, pero en ningún caso con NH, afirma Simón Pedro Barceló (Palma de Mallorca, 1966), quien ha sido el senador más joven de España, con 23 años, un cargo que ocupó durante una legislatura en 1989. Las buenas cifras hacen que Barceló "no tenga prácticamente endeudamiento financiero" este año, lo que hace que el grupo "quiera invertir y ver oportunidades".

En las últimas semanas, Simón Pedro Barceló ha estado en Egipto y Turquía, donde ha comprobado que hay "muchos países que desean que haya inversión turística y que el sector se recupere”.

Los catalanes, los más perjudicados por el 'procés'

En cuanto a los efectos sobre el turismo del proceso independentista, el copresidente de Barceló estima que "los más perjudicados" son "los propios catalanes". "En España no va a tener más efecto que el propio descenso del turismo en Cataluña”, a juzgar por lo ocurrido desde el 1-0, cuando han bajado las reservas en esta comunidad autónoma muy en particular en Barcelona, una “pésima noticia”, agrega. No obstante y a pesar de esta situación, “el turismo seguirá creciendo en España, aunque en Cataluña no lo haga”.

En el caso de Barceló, su consejero delegado para la región Europa, Asia y África (EMEA), Raúl González, subrayó durante la semana de Fitur la caída en el segmento de eventos en la Ciudad Condal debido a la inestabilidad política. La hotelera mallorquina ha pasado de crecer en un hotel concreto de la capital catalana un 22% en septiembre a caer un 6% en el mes siguiente. Se observa, asegura, “reticencia a organizar reuniones y eventos por si pasa algo en la ciudad”.

Barceló Hotel Group, que cuenta con 236 hoteles distribuidos en 22 países, es la tercera cadena de España, la 42 más grande del mundo y dispone de 52.000 habitaciones. El grupo opera bajo los nombres Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels.