Alcampo tropieza con su selección de productos para "comer bien"

Le llaman Selección Azul y está compuesta por unos 380 productos que copan los lineales de Alcampo. Mediante un corazón de ese color, los establecimientos señalan determinados productos "que te ayudarán a comer mejor", según apuntan. Una selección que se ha ganado las críticas de diversos nutricionistas que están pidiendo el boicot a la cadena. La razón, los productos protagonistas.

"Se trata de una selección de productos cuya composición propone el mejor valor nutricional e intenta reducir los aditivos y los ingredientes que puedan suscitar polémica", dice Alcampo en su página web. Entre ellos, productos que están siendo duramente rechazados por expertos como el nutricionista Carlos Ríos (impulsor de RealFooding) o el movimiento sinazucar.org.

Así, el corazón azul señala en los establecimientos artículos que han conseguido el efecto contrario al que esperaban, puesto que la polémica la ha suscitado su propia selección. Bebidas energéticas, determinados tipos de chocolates o galletas se han convertido en el centro de las críticas por, entre otras cosas, exceso de azúcar.

Hola @alcampo como no retiráis vuestra campaña “La vida azul” voy a proponer un #BoicotAlcampo diariamente entre todos mis seguidores y no vamos a parar hasta que dejéis de engañar a la población. Quiero una respuesta. pic.twitter.com/r5xCNya4n2 — Carlos Ríos (@nutri_rivers) 23 de enero de 2018

La defensa: lo mejor dentro de lo suyo

Desde Alcampo explican a este periódico que su cesta no hace referencia a los productos más saludables, sino a aquellos productos que, dentro de su categoría "respetan los compromisos de la empresa" y han obtenido mejor puntuación nutricional. Entre los compromisos, no tener Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o aceite de palma. Esto, que no tengan OGM, tampoco ha conseguido calmar las críticas sobre su conveniencia.

Y que tenga OGM lo hace peor para la salud? — JM Mulet (@jmmulet) 24 de enero de 2018

La puntuación nutricional, cuenta Alcampo, se obtiene a partir de un algoritmo que cuantifica la cantidad de grasa saturada, sal, azúcares y proteína del producto en su conjunto; siendo las tres primeras valoradas como negativas, y la última como positiva.

En este sentido, el producto "azul" es aquel que, comparado con su misma categoría, ofrece un mejor valor nutricional basado únicamente en estos parámetros mencionados. Según esta filosofía, no se trata de no comprar, por ejemplo, bollería, sino recomendar al consumidor la que obtiene mejor valor nutricional.

Algunos de los productos de la Selección Azul.

Una explicación que no ha convencido a los detractores de la campaña, que la tildan de "engañosa" tanto en el fondo como en la forma porque, aseguran, lleva a equívoco.