El Caso del Bitcoin que pudo 'salvar' a la prensa

Me pregunta mi barman si los Reyes me han traído muchas cosas. Intento convencerle de que él es mi regalo, pero me devuelve a la calle, compuesta y sin novio. Me acusa de haber empinado demasiado el codo. Nunca he entendido bien esa frase hecha. Admito que hay que articular el codo para mover el antebrazo, pero he comprobado mil veces que puedes calzarte los gin-tonics dejando el codo en un punto fijo del espacio. ¿Se referirá a los días en los que había que utilizar porrones? Posiblemente.

"¡Y duerme la mona!", grita mientras me alejo. El origen de esa frase sí la conozco. Tiene que ver con fiestas en las que ofrecían vino a los monos para comprobar su efecto.