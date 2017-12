El dinero vuelve a Allianz Popular A.M. mientras el Santander decide su futuro

La integración de Popular en la estructura del Santander no ha hecho más que comenzar. Todavía quedan muchos capítulos por cubrir hasta que ésta se produzca, y uno de ellos implicará dilucidar lo que ocurrirá con la alianza que el ‘Popu’ mantiene con Allianz en el área de seguros y de gestión de fondos.

Una ‘joint venture’ que se lleva a cabo a través de Allianz Popular, S.L. una sociedad de la que la aseguradora posee el 60% y el 40% restante está en manos del banco. Se trata de una compañía holding que controla, a su vez, las sociedades destinadas a la gestión de fondos de pensiones; gestión de fondos de inversión (Popular Asset Management) y de seguros.

Hablamos de una sociedad que UBS valora en algo más de 2.190 millones de euros, lo que supone que el 40% que el Popular tiene en la misma estaría valorado en unos 876 millones de euros. Una cantidad que Allianz (u otro comprador) debería desembolsar si quisiera hacerse con el porcentaje en manos ahora de la entidad cántabra, explican fuentes del sector.

Un acuerdo histórico

Aunque se da por hecho que la decisión final será de Santander, hay quien considera que –en este caso– la aseguradora tendrá mucho que decir. Básicamente porque es la mayoritaria y, por tanto, debería definir si le interesa –o no– continuar con el negocio por su cuenta; si prefiere deshacerse de él en favor del banco; o si es Santander quien debe indemnizarla por cancelar un acuerdo que tiene vigencia hasta 2026 y que data de 1988.

Una ecuación en la que influyen muchos factores. No se puede olvidar que la actividad de la parte de gestión de fondos (Allianz Popular Asset Management) se solapa con la actividad que desarrolla Santander Asset Management.

En el área de seguros ocurre algo parecido. El acuerdo hace que los seguros (vida, auto, etc.) se comercialicen en las oficinas del Popular. Pero la entidad que lidera Ana Botín ya tiene un gran acuerdo con Aegon, que se complementa en otras áreas con Plus Ultra, Liberty, Caser, etc. Y se da la circunstancia de que lleva meses en busca de un nuevo socio para seguros generales y no tener que operar con tantas compañías.

Gran operación de 2018

De hecho, el propio consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, decía en la última presentación de resultados que “Santander ya tiene una ‘joint venture’ en seguros”, lo que se interpretó como un punto a favor de Aegon.

Ninguna de las dos compañías hace comentarios sobre la situación de las negociaciones. Pero en el sector están convencidos de que será una de las grandes operaciones que se producirán a lo largo de 2018; a la que habrá que unir la decisión que adopte Bankia con los seguros de BMN que –actualmente trabaja con Aviva y Caser–. La entidad que lidera José Ignacio Goirigolzarri tiene un acuerdo como proveedor único con Mapfre, y ya se da por hecho que terminará incluyendo también a BMN en él.

Recupera la captación

Sea como sea la actividad de la rama de gestión de Allianz Popular continúa su labor. La vuelta a la normalidad de la entidad, ya con Santander como nuevo propietario, ha devuelto la tranquilidad y se ha frenado la salida de capital. Es decir, que presenta suscripciones netas positivas.

Según datos de la patronal Inverco, Allianz Popular A.M. ha logrado captar en noviembre 151,2 millones de euros; revirtiendo la tendencia negativa en la que se ha visto implicada tras los problemas del ‘Popu’. Muestra de ello es que, según esos mismos datos, en el acumulado del año ha visto cómo se han ‘fugado’ 1.637 millones de euros.

Esas salidas de dinero se han visto además en la parte de pensiones y ha afectado también a la rama de Popular Banca Privada. Esta última, por cierto, también revirtiendo la tendencia desde octubre. Ha logrado recuperar algo más de 11 millones de euros en dos meses.

Sea como sea, el patrimonio que acumulaba el grupo Popular en fondos era de 14.714 millones de euros hasta septiembre (último dato disponible) y era el décimo en el ranking. Una posición a la que ha descendido desde el octavo puesto que ocupaba en junio, cuando gestionaba algo más de 15.000 millones de euros.