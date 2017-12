Facua denuncia que el recibo de la luz haya subido más de 10€ desde agosto

Las tarifas eléctricas vuelven a subir por cuarto mes consecutivo en diciembre. Según un análisis de la organización de consumidores Facua, el incremento en los primeros 25 días de diciembre ha sido del 3,2% para el usuario medio, lo que sitúa su recibo en 81,87 euros, 10,05 euros por encima de la factura de agosto, cuando se situó en 71,82 euros.

Facua lamenta que "el Gobierno siga plegado a las eléctricas y no actúe en defensa de los intereses de los usuarios". Asimismo, denuncia que está siendo otro invierno especialmente duro para las familias con menos recursos económicos, que un año más se están privando del uso de la calefacción o sufriendo cortes por su falta de capacidad de pago, "dada la ausencia de medidas efectivas por parte del Ministerio de Energía para paliar la pobreza energética".

Un bono social "aún peor"

La asociación critica que el nuevo bono social puesto en marcha por el Ejecutivo sea "aún peor que el vigente con anterioridad, dado que pueden acogerse a él menos familias y representa descuentos muy inferiores".

En cuanto a la evolución tarifaria, la asociación advierte de que con diciembre serán siete los meses en los que habrá subido el recibo en 2017, frente a dos en los que no hubo prácticamente variación y tres en los que se produjeron bajadas.

Así, en noviembre la subida para el usuario medio fue del 2,7%, en octubre del 7,2% y en septiembre del 0,4%, después de que en agosto quedase congelado. En julio bajó un 0,8%, en junio subió un 1,2% y en mayo otro 0,8%, después de que en abril no hubiese prácticamente variación mensual. En marzo se produjo una bajada del 6,8% y en febrero otra del 13,3%. En enero subió un 9,4%.

"Pasividad del Gobierno"

La asociación critica la "pasividad del Gobierno ante la injustificada carestía del recibo de la luz que sufren los usuarios, víctimas de un oligopolio que en lugar de competir, especula con las tarifas". La asociación insiste en reclamar la bajada del IVA de la electricidad y la intervención del sector, para sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible.

Con las tarifas PVPC del 1 al 25 de este diciembre, el usuario medio (366 kWh de consumo y 4,4 kW de potencia contratada) pagaría 81,87 euros, frente a los 80,23 de diciembre de 2016. La subida interanual representa un 2,0%.

El precio medio del kWh de los primeros 25 días de diciembre ha sido de 17,13 céntimos (13,46 más el 27,19% de impuestos indirectos), lo que representa una subida del 4,2% con respecto a noviembre. A nivel interanual, el incremento representa un 3,4% sobre la tarifa media del kWh de diciembre de 2016. En enero de este año el precio del kWh llegó a situarse en 18,75 céntimos (14,74 más impuestos).

A pesar de que las eléctricas no dejan de quejarse de la actuación del ministro de Energía, Álvaro Nadal, Facua asegura que "el Gobierno está protegiendo los intereses del oligopolio energético". Llega a añadir que el ministro de Energía. Álvaro Nadal, "se niega a tomar medidas ante las desproporcionadas tarifas y los dramáticos niveles de pobreza energética para no se vean reducidos los beneficios milmillonarios de las empresas del sector". Mientras, las eléctricas lamentan que no les dejen cerrar las térmicas y se mantenga el control casi estatalizado del mix precisamente para mantener los precios en niveles artificialmente bajos, y recuerdan que sólo una pequeña parte del recibo corresponde a la generación.

La asociación reclama la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, "dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos". Facua llega a afirmar que, "hoy por hoy, es el sector eléctrico el que tiene intervenido al Gobierno, cuya política energética está más orientada a proteger los intereses de las compañías que los de los usuarios".

Se trata, advierte Facua, de un sector donde "nunca ha existido la competencia que se prometió engañosamente a los consumidores cuando se inició su liberalización, por lo que la única solución es emprender medidas similares a las adoptadas hace años en la UE con las tarifas móviles de roaming, de manera que sea el Gobierno el que fije los precios para los consumidores domésticos".

Además, la asociación demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, que según ella es "impropio de un servicio esencial". En este sentido, reclama al Gobierno que baje el IVA de la luz al tipo mínimo permitido por la normativa europea, "legislación que también debe ser modificada para facilitar una bajada mayor".