Banco Sabadell perdió 1.872 millones en depósitos y BBVA otros 6.000 tras el 1-O

Los depósitos del Banco Sabadell a finales del mes de septiembre superaban los 100.500 millones de euros pero, tras el 1-O y debido al riesgo de perder su dinero percibido por los clientes, esta cifra se desplomó en 1.872 millones, hasta los 98.654,69 millones de euros.

El BBVA, una de las entidades más expuestas a la situación en Cataluña, se dejó más de 6.060 millones en depósitos, hasta bajar del umbral de los 200.000 millones, situándose en los 196.000 millones.

Fuentes del BBVA explican que "la evolución de los depósitos en octubre está relacionada con operaciones puntuales de grandes corporaciones y de administraciones públicas, así como con el crecimiento en fondos de inversión".

Las mismas fuentes aseguran que en octubre los recursos de banca comercial, que incluyen personas físicas y empresas de menor tamaño, crecieron en 1.600 millones de euros.

Los fondos de inversión de BBVA han recibido suscripciones netas por valor de 1.112 millones de euros entre octubre y noviembre; y por tanto, BBVA acumula 21 meses consecutivos de entradas netas en fondos de inversión.

Se trata de la primera cifra oficial que informa del desplome de los depósitos en entidades catalanas, con datos de la Asociación Española de Banca (AEB).

El dato de Caixabank, que no pertenece a la AEB, no se conocerá hasta que no publiquen el equivalente de estos datos en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

Fuentes cercanas al Sabadell confirmaron a EL ESPAÑOL que a partir del cambio de sede se revirtió la tendencia y que confían en cerrar el año con un saldo parecido al de finales de septiembre.

Pérdida de 8.768 millones en depósitos

Las caídas fueron generalizadas entre los bancos de la AEB, que se dejaron en un mes 8.768 millones de euros en depósitos, hasta poco más de los 670.000 millones.

Recordemos, eso sí, que estos datos no son concluyentes porque no incluyen los saldos, ni positivos ni negativos, de las cajas de ahorros. De los grandes cinco bancos de esta asociación el único en crecer en depósitos fue Bankinter, con un saldo neto positivo de 600 millones. Santander tuvo una caída de 1.302 millones, mucho más discreta que la del BBVA, y aumenta su liderazgo en depósitos.