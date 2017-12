El Caso de la Escuela de Negocios a la que le ha tocado la ‘Grossa’

Estoy molida. El año hace mella y tengo ganas de cogerme unos días de vacaciones. Menos mal que me voy a Bruselas a pasar la Nochebuena. Sólo espero no encontrarme con Puigdemont por allí. Ya es lo que me falta, que me dé la turra con la República y el procés.

Como no tengo ganas de trabajar he optado por ponerme la retransmisión del sorteo de Navidad. No juego ningún décimo, pero me gusta oír el cantar de los niños de San Ildefonso. La muestra más inequívoca de que la Navidad ha llegado.