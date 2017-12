Hidalgo avala la gestión de su hijo y valida el cambio generacional en Globalia

Las cosas van bien para Globalia y cerrará 2017 con beneficios. Así lo ha asegurado su presidente, Juan José Hidalgo, quien se muestra confiado en el futuro del grupo con su hijo Javier al frente consumando el relevo generacional.

“No tenemos dinero que perder este año. Seguro que vamos a acabar en beneficios”, ha bromeado Hidalgo entre periodistas este miércoles durante el acto de inauguración de la nueva línea de Air Europa a Recife (Brasil). El presidente de Globalia reconoce que dentro del grupo algunas de las sociedades “aportan beneficios, otras tienen problemas y otras están equilibradas”, pero sus resultados confluyen en un mismo sitio, el grupo.

En 2016, Globalia perdió 17,87 millones de euros, casi 3 millones más que en el ejercicio anterior, impactado por la provisión de fundos retenidos en Venezuela. Sus ingresos, en tanto, se elevaron un 5%, hasta los 3.545 millones de euros. Casi la mitad de la facturación correspondió a la división aérea. “No hay que preocuparse, las cosas van bien”, ha insistido Hidalgo.

El presidente del gigante turístico ha aprovechado para dar un espaldarazo a la gestión que está haciendo su hijo Javier como consejero delegado del grupo desde septiembre de 2016. “Estoy muy satisfecho con mi hijo, ha cogido con muchas ganas su responsabilidad. Esto me da mucha satisfacción y tranquilidad”, ha asegurado.

Respecto a los movimientos en el capital de la compañía ha sido tajante: "Quien quiera comprar, que compre; y quien quiera vender, que venda", ha respondido consultado sobre la posibilidad de que su hermano Juan Antonio, que cuenta con un 9,1% del capital, venda su participación. "Si tuviera dinero, compraría", señaló Hidalgo, que ostenta un 51% del capital.

Entre los accionistas de Globalia está también Banco Santander (9,9%) por la compra de Banco Popular, Unicaja (7%); Abel Matutes (5,14%); las hijas de Hidalgo (María José y Cristina) con un 5,14% cada una; su esposa, Avelina Gutiérrez (5%); y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (2%).

Nueva ruta a Recife

Air Europa, la aerolínea del grupo, realizó este miércoles su primer vuelo a Recife, su nueva ruta a Brasil, con más de 250 personas a bordo y una ocupación superior al 85%. La cifra, sostiene la compañía, “evidencia el buen comportamiento que se estima para esta ruta”.

Según Hidalgo, abrir este destino no estaba en sus planes pero su hijo Javier lo vio claro durante un viaje por Centroamérica y se decidió apostar por reforzar y crecer en el nordeste brasileño. “Ahora veo que es una ruta que puede ser importante. Para el próximo mes ya tiene una ocupación de un 80% y esto me da tranquilidad”, ha afirmado. “Puede ser una ruta interesante y tiene buena conectividad en la zona”.

Con esta nueva ruta a Recife, que se operará con un Airbus 330-200 con dos frecuencias semanales, Air Europa ofertará 62.000 plazas anuales y prevé registrar en sus más de 200 vuelos al año una ocupación media del 90%. Este destino es el decimonoveno que opera la aerolínea en la red americana y sirve para afianzar su consolidación como alternativa en los vuelos hacia Latinoamérica, ha destacado la compañía.

En Brasil, Air Europa vuela también a Salvador de Bahía y Sao Paulo. Pero para el presidente del grupo queda trabajo por hacer: en el país, esperan llegar también a Río de Janeiro y a Iguazú; más allá, en el resto de la región, quieren reforzar su presencia en Argentina y llegar a Chile y México.

Sobre los planes de la aerolínea para el próximo año, Hidalgo ha destacado la prioridad de abrir la línea a Panamá y la llegada de los nuevos aviones Boeing 787-900 a su flota que les dará músculo para aprovechar un mercado que sigue creciendo. “Tenemos el compromiso de una flota moderna, con 24 aviones 787 (16 de la serie 900 y otros ocho de la serie 800) porque tenemos que aumentar nuestra actividad incorporando más aviones y no sacando los Airbus”, ha destacado.

Según el presidente de Globalia, será “la situación del mercado la que irá marcando el ritmo”. “Estamos en medio de una lucha titánica diaria en precios y ofertas, pero el mercado sigue creciendo y hay que estar preparado para poder empujar”, ha rematado.

Alianza con Ryanair

Respecto a la competencia que afrontan de las aerolíneas de bajo coste que se lanzan al largo radio, Hidalgo se ha mostrado muy crítico con la forma en que algunas compañías financian sus planes de negocio.

“Nosotros no hemos sido subvencionados por el Gobierno, somos una empresa que tiene que luchar a pecho descubierto y con sus propios recursos”, ha aseverado. “No nos entra el dinero por la chimenea. Hay que ir con pie firme y sentido común”.

Ha señalado, en concreto, el caso de la escandinava Norwegian o las aerolíneas árabes, “que tiran con pólvora (dinero) del Gobierno y no con recursos propios”. “No tenemos la fuerza para luchar contra esas situaciones”, señala. Bajo su punto de vista, en un momento en que ya no hay derechos de tráfico y cualquiera puede lanzarse al negocio de las aerolíneas, los costes que se afrontan en tierra son más relevantes. “Los costos sociales son distintos en España a los que hay que afrontar en Reino Unido, Noruega o Irlanda. Entras en una pelea sin tener las mismas armas para competir”, ha indicado. “AENA quiere mucho ‘low cost’ porque son muchos vuelos y traen ingresos a los aeropuertos. Ya estamos acostumbrados y no pienso pelear más”.

Pese al entorno, Hidalgo no ve necesario entrar en un baile de fusiones para la supervivencia de las empresas. “Nosotros estamos en una tranquilidad absoluta”, ha asegurado. Pero sí reconoce la necesidad de hacer alianzas comerciales, “compartir con compañeros de viaje”, que aporten estabilidad al negocio. En este sentido, ha indicado que el acuerdo firmado con Ryanair va a empezar a funcionar “muy pronto”. "Me han dicho que los sistemas están casi terminados. Ryanair nos puede aportar muchos miles de pasajeros para nuestras líneas de larga distancia y pienso que se trata de una muy buena alianza", agrega el presidente de Globalia.