Amazon se adelanta a Toys "R" Us y ofrece los juguetes más baratos

Sólo el 6% de los juguetes son más baratos en Toys "R" Us que en Amazon. Es una de las conclusiones de un estudio realizado por Minderest, herramienta de monitorización de precios, que ha trabajado en una comparativa entre las dos tiendas online, la de Toys "R" Us y la de Amazon.

Según las conclusiones del estudio de Minderest, en el 61% de las ocasiones eran más caros en la tienda online de Toys "R" Us, mientras que en el 33% de las veces tenían un precio similar (no más de un 1% de diferencia). Solo en el 6% de los productos, la compañía juguetera era más barato que Amazon. Si de esta muestra se calcula la diferencia media de precios, Amazon es un 8,33% más barato que Toys "R" Us.

Comparar más de 2.000 productos

Para llegar a estos datos, durante el pasado lunes 11 de diciembre (a dos semanas de la Navidad y a menos de un mes del día de Reyes Magos) la compañía monitorizó cerca de 2.223 productos que se venden y están en stock en las dos tiendas, con el objetivo de realizar una comparativa y averiguar las diferencias de precio entre ambas.

Según Antonio Tomás, CEO de Minderest, “son datos que indican que Toys "R" Us aún no ha sabido encontrar una estrategia de precio que le permita superar a Amazon, a pesar de que hace pocos meses tuvo que acogerse a la protección de acreedores por la dura competencia con el más grande de los marketplaces”.

En la comparativa, las cifras anteriores también se observan en diferentes artículos si se desglosan por marcas. Por ejemplo, en la marca Lego, en una muestra de 133 productos, Amazon es un 13,94% más barato de media que Toys’R’Us. Y en Playmobil sucede lo mismo: en una muestra de 98 productos, Amazon es un 14.75% más barato.