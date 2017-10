ACS entra en la semana clave de la guerra para comprar Abertis

Comienza la semana clave para conocer el futuro de Abertis con la prevista presentación, por parte de ACS, de una propuesta económica que tiene que aunarlo todo. No sólo debe mejorar económicamente la propuesta de Atlantia, que valora la compañía en algo más de 16.300 millones, sino que también debe ofrecer una rentabilidad por dividendo que le asegure que los accionistas opten en buena medida por el canje por acciones. Además debe tener sentido industrial y ser lo bastante golosa como para que a Atlantia le cueste contraofertar. Y sólo tiene una bala para hacerlo todo.

El consejo de administración de Abertis tiene aún una semana para decir si la oferta de Atlantia le parece interesante para sus accionistas. Su consejo se reúne esta semana en su nueva sede social en Madrid. Criteria (22,25%); Capital Group (9,87%); Lazard (3,54%) y Blackrock (3,02%) se pronunciarán sobre sus intenciones. La clave está en que cada uno decida si le interesa más la opción en efectivo o el intercambio en acciones.

A favor, con reservas

Aunque todavía no hay nada decidido, fuentes del mercado explican a EL ESPAÑOL que en Criteria se muestran partidarios de dar el ‘sí quiero’ a la propuesta de Atlantia. Al menos, con la información que hay encima de la mesa. Es decir, si no se produce ningún contratiempo que obligue a tomar una decisión contraria. Por ejemplo, una contraoferta.

Hay que tener en cuenta que si Criteria coge el dinero en efectivo, se embolsaría cerca de 2.500 millones de euros en plusvalías; y si opta por una parte en efectivo y otra en acciones, podría mantenerse como accionista minoritario de la sociedad percibiendo dividendos a futuro.

Sin embargo, la posibilidad de que los 16,50 euros que ofrece Atlantia sean mejorados es más que previsible. El mercado da por hecho que se producirá, dado el precio de cotización de Abertis, que se mantiene firme por encima de los 17 euros.

La propuesta de ACS

De hecho, el mercado está a la espera de que ACS presente su contraopa por Abertis. Como ya adelantó EL ESPAÑOL esa propuesta de compra llegaría a mediados de este mes. De hecho, esa fecha encajaría en el plazo legal que tiene establecido tras la aceptación de la oferta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha límite es el 19 de octubre. Para entonces debe estar encima de la mesa la oferta que prepara el equipo de Marcelino Fernández Verdes. En sus cuarteles generales guardan silencio, aunque fuentes cercanas a la operación aseguran que se trabaja para poder cumplir con el objetivo. De hecho, todo apunta a que el miércoles será el día clave, en el consejo que la alemana debe celebrar.

Esta oferta estará en el entorno de los 18.000 millones de euros, con Hochtief como artífice principal de la propuesta de valor. No hay que olvidar que la intención de Fernández Verdes es no comprometer el rating de ACS, ahora que ha recuperado el grado de inversión tras varios ejercicios de desapalancamiento.

Los plazos legales

El mercado especula con varias posibilidades. Desde la unión con un conglomerado de fondos para hacer una oferta en efectivo, con la participación de alguno chino; a una ampliación de capital de Hochtief para hacer una propuesta mixta. Los detalles son, todavía, un misterio.

De lo que sí están convencidos en ACS es de que su propuesta será lo suficientemente atractiva como para atraer al consejo de administración de Abertis y a los principales accionistas. La clave estará no sólo en el precio, también en una política de dividendos atractiva para asegurar que los accionistas del gestor de infraestructuras prefieran, en la medida de lo posible, un canje por acciones y no liquidez. Y no hay que olvidar que tan sólo dispone de una oportunidad para embelesarlos, dado que después será Atlantia la que tenga la oportunidad de igualar o mejorar la propuesta.

Transcurrido ese plazo, y aceptada una contraoferta por parte de la CNMV, ambas coexistirían durante 30 días para que los accionistas se decanten por la que consideran mejor para sus intereses.

Por cierto, que el pasado martes se conoció que el fondo TCI elevaba su participación en Abertis hasta el 2,67%. Y, además, expresaba su firme apoyo a la OPA. Considera que la integración de Atlantia y Abertis conformará "un operador mundial de infraestructuras con una relevante diversificación geográfica y capacidad de generación de caja". Lo mismo hacía el grupo Villar Mir, que también se mostraba favorable a aceptar la oferta de los italianos si no hay más números encima de la mesa.

Autorización del Gobierno

Asismismo, la Abogacía del Estado debe decidir si Atlantia necesita o no la autorización del Gobierno para comprar Abertis, empresa que gestiona autopistas de peaje de titularidad pública y que es, sobre todo, el principal accionista de Hispasat, compañía que opera en un sector estratégico, el de los satélites de comunicaciones.

En el folleto de la opa, Atlantia sostiene que no necesita autorización porque, a fin de cuentas, el propietario de las concesionarias seguiría siendo el mismo, Abertis, y sólo cambiaría el accionariado de la empresa matriz.

En todo caso, este problema podría resolverse solo si fructifican las conversaciones por Hispasat entre Abertis y Red Eléctrica, que ha manifestado su interés en la empresa de satélites que preside Elena Pisonero y de la que Abertis controla un 90,8%.