Como leones

El presidente de la Fundación Bancaria La Caixa es el artífice del mayor golpe que ha recibido el independentismo catalán. Su decisión de sacar de Cataluña las sedes del grupo que más orgullo produce entre los catalanes, es toda una toma de postura frente a lo que está ocurriendo.



Pero la revolución de Fainé no queda aquí. Su sombra como empresario más influyente en la región es alargada. Así que todas las empresas bajo su paraguas también inician su retirada: Gas Natural fue la primera; Agbar, la segunda; y este lunes será el turno para Abertis y, probablemente, para Cellnex.



Una muestra de que el seny, el sentido común, debe imperar en Cataluña. Su objetivo no es descapitalizar la región, todo lo contrario. Así que es momento de que los responsables políticos tomen nota, porque el ejemplo de Fainé cala rápido en el tejido productivo catalán. Porque, al final, la empresa lo que quiere es seguridad jurídica, algo que la actual Cataluña no les ofrece.