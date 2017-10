Gas Natural también baraja la posibilidad de abandonar Cataluña

La diáspora de empresas catalanas parece imparable. El Banco Sabadell decidía este jueves trasladar su sede a Alicante, CaixaBank -tras el decreto ley que aprueba hoy el Gobierno- celebra un consejo extraordinario para barajar el abandono de Barcelona para, probablemente, encaminar su pasos a Palma de Mallorca, y Gas Natural lo está estudiando, según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes del mercado próximas a la multinacional gasista. Desde la empresa declinan hacer declaraciones sobre este asunto.

De momento, las mismas fuentes han apuntado que todavía no se han convocado ningún consejo extraordinario y, por lo tanto, no se ha tomado decisión alguna.

Tanto Gas Natural como otras grandes empresas van a esperar a que el Consejo de Ministros apruebe el decreto que facilitará el cambio exprés de sede solo con la decisión del consejo, sin necesidad de convocar junta de accionistas.

Aunque también se había barajado la posibilidad de que la concesionaria Abertis tomara ya la decisión de trasladar la sede, "de momento no está sobre la mesa", apuntan fuentes próximas a la compañía. Todo apunta a que, en plena OPA de Atlantia, esta decisión de cambio de sede se antoja complicada.

Por su parte, desde Cellnex aseguran que no va a tomar ninguna decisión sobre un posible traslado, hasta que no se aclare la situación. Prefieren no precipitarse, pero tienen claro que podrían acometer el cambio "casi de inmediato"

Tampoco en Nissan lo tienen claro. Solo apuntan que confían en que las autoridades mantengan un entorno competitivo que permita mantener las inversiones. También lo va a proponer este viernes a su consejo de administración Service Point Solutions, la compañía de reprografía digital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en un hecho relevante.