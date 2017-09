La NBA sin acuerdo en España a un mes del comienzo de la temporada

La NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo, no tiene todavía una ventana en España para emitir la temporada 2017-2018 que comienza oficialmente el 20 de octubre. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, sus representantes negocian in extremis con Movistar+ y con diarios deportivos para poder emitir los principales partidos y los resúmenes del torneo.

Desde 1995 la NBA se ha visto en España a través de Canal Plus y posteriormente de Movistar+. La liga de baloncesto de Estados Unidos se ha convertido en un clásico de las madrugadas de la televisión de pago y una de las señas de identidad del contenido premium de la actual plataforma de Telefónica.

No obstante, la renovación de esta temporada ha estado marcada por el coste de estos derechos. En julio de 2015 la NBA firmó con las cadenas de televisión estadounidenses -ESPN, TNT y ABC- el mayor contrato televisivo de su historia: 24.000 millones de dólares por nueve años (desde 2016 y hasta 2025). Estas cifran han supuesto casi triplicar el montante anual que se pagaba hasta entonces por los derechos del campeonato en EEUU.

La NBA ha intentado una mejora en sus acuerdos en el resto del mundo y en el caso de España no ha encontrado una favorable respuesta en Movistar+. La operadora española ha declarado en anteriores ocasiones que su estrategia de contenidos de televisión pasa por la producción propia -de series y programas- y que revisarán los costes de sus derechos deportivos.

"Cerca del acuerdo"... con Movistar+

Antonio Daimiel, el histórico comentarista de NBA de Canal + durante los últimos 21 años, reconocía esta semana en redes sociales que el acuerdo de Movistar+ con la NBA no esta firmado todavía, pero que “estaba cercano el acuerdo”. En España Movistar+ sería el único interesado ya que Mediapro, la otra gran operadora de pago, ha manifestado públicamente que ya no pujarán por más derechos deportivos tras quedarse con la Champions League y la Liga Santander.

Gracias!!! No tengo novedades, aún no hay nada firmado pero creo que está cercano el acuerdo. — Antoni Daimiel (@ADaimiel) 19 de septiembre de 2017

Pero los problemas de la NBA en España no se han producido solo con la televisión, sino que también se han extendido al socio oficial del campeonato. En febrero de 2014 el diario As llegó a un acuerdo con la NBA para elaborar su sitio web oficial en España.

El dominio NBA.com apunta desde entonces a una sección especial en As que incluye resúmenes, contenido local y estadísticas en tiempo real. El principal activo de esta página son los vídeos de resúmenes de los principales partidos del campeonato.

Marca también negocia con la NBA

El acuerdo con As no ha sido renovado y, según ha podido saber este periódico, también negocia con el diario Marca. En As no están del todo contentos con los resultados de estos tres años ya que la NBA mantiene acuerdos con otras empresas que le restan exclusividad a la colaboración.

En el caso de Marca, este pacto no sería para tener los derechos en exclusiva, sino que estaría más cerca de una fórmula de partners y de colaboraciones entre las marcas. El coste también sería inferior al contrato suscrito con As. En estos momentos no hay nada cerrado con ninguno de los dos diarios.

Si Movistar ni los diarios deportivos llegan a un acuerdo, la única manera de ver la NBA en España sería comprar un NBA League Pass, un bono para ver los partidos por internet. El League Pass tiene un coste de 129,99 euros al año y 16,99 euros al mes con todos los partidos de los playoffs de la NBA en directo o a la carta, lo más destacado durante el partido y repeticiones completas.

Hay otras opciones como el Game Choise con ocho partidos al mes y un coste de 59,99 euros al año y el Team Choice para ver todos los partidos de un solo equipo por 9,99 al mes y 79,99 al año. Existe también una opción para comprar partidos sueltos por 3,99 euros.