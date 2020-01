La negociación para derogar la reforma laboral empezará la próxima semana

Aunque no se ha podido tratar en la primera reunión del Diálogo Social de esta legislatura, la derogación de la reforma laboral está a punto de iniciarse. La negociación para ello con patronales y sindicatos se iniciará la próxima semana.

Así lo ha confirmado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, tras la reunión del Diálogo Social en la que se ha pactado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros en este 2020, quien ha indicado que el "desguace" de la fórmula en su momento puesta en marcha por Mariano Rajoy se hará en dos fases.

"Hoy hemos discutido la denominación que va a tener", ha indicado la ministra. "La derogación, o desmontaje, se hará en dos fases" y ha asegurado que los aspectos más lesivos, los contenidos en el acuerdo de Gobierno "van a ir rápido y dentro del Diálogo Social".

Con todo, ha admitido que habrá dificultades y que no podrá haber consenso completo. "No soy ingenua: habrá cosas con acuerdo y otras no" y que se harán igualmente.

Supresión del despido por baja

Por otro lado, Díaz ha precisado que el texto para el real decreto para la derogación del despido por baja será llevado al Consejo de Ministros lo más pronto posible... pero no estará para el próximo.

"Está todo preparado, redactado y listo", ha afirmado, aunque también ha asegurado que los los agentes sociales y los portavoces parlamentarios "Están siendo informados de en qué se está trabajando. Va a ir con rapidez al Consejo de Ministros".

Aunque la patronales no se han posicionado en contra, Antonio Garamendi, de la CEOE, ha precisado que se les ha trasladado la derogación del despido por enfermedad en la reunión pero ha objetado que esta medida "lleva desde hace muchísimos años ahí, y llevo cinco años en la Mesa Social y nunca ningún partido, gobierno o sindicato ha planteado su derogación".