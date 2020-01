Todo lo que necesitas saber antes de comprarte un vehículo eléctrico

Si te estás planteando cambiar de coche y renovar el que llevas años usando, seguro que ya se te ha pasado por la cabeza escoger un vehículo eléctrico y al instante te han asaltado muchísimas dudas. ¿Cuánto elevaría el precio de mi factura de la luz? ¿Qué ventajas tendría a la hora de circular? ¿Existen ayudas a la compra? Y un largo etcétera.

Deja de darle vueltas. Vamos a explicarte todo lo que debes saber antes de comprarte un vehículo eléctrico para que tomes la decisión que mejor cubra tus necesidades y así hacer una buena compra.

Solo en España se vendió un 40% más de coches eléctricos en 2018, con un total de 13.882 matriculaciones según datos de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles) y, para que te hagas una primera idea, estas son todas las ventajas de un vehículo eléctrico:

No contribuyes a contaminar el aire de tu ciudad.

Ayudas a reducir la dependencia energética de los combustibles fósiles.

Hay numerosos beneficios fiscales y ayudas.

Puedes moverte por la ciudad siempre libremente. En Madrid, por ejemplo, no tienes que preocuparte por el protocolo anticontaminación de Madrid Central ya que con tu coche podrás entrar siempre al centro de la ciudad.

Aparcas gratuitamente en las zonas de pago, tanto de color azul como verde.

El coste de la energía que necesitas para moverte es mínimo: 100 km por 50 céntimos con el Plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola, por ejemplo.

¿Suena bien, verdad? Vamos a ver cada una de ellas con más detenimiento.

La experiencia de conducción es inmejorable

Si nunca has conducido un coche eléctrico, no sabes lo que te estás perdiendo. ¡Tienes que probarlo! La experiencia de conducción cambia sustancialmente, pero no dejas de disfrutar de algo muy importante a la hora de llevar un coche: sentirte cómodo al volante.

Activar el contacto y que no se oiga absolutamente nada es chocante la primera vez. Al igual que la sensación de aceleración del coche, lo rápido que alcanza la velocidad que quieres, lo suave que es la frenada… Son muchos los detalles que transforman en algo placentero y sencillo manejar un coche eléctrico.

Y todo ello en el modelo de coche que quieras. Ya son tantas las marcas que cuentan con gamas eléctricas que puedes escoger entre numerosas opciones y tener un coche perfecto para toda la familia o para ir cada día al trabajo.

Ventajas económicas de un coche eléctrico

El poder aparcar gratis en las zonas de pago de cualquier ciudad ya es una ventaja que nos encanta. Olvídate de parquímetros, de tarjetas de residente para tu zona o de localizar un parking en el centro en el que poder dejar tu coche.

Además, existen ayudas a la compra de vehículos eléctricos que harán que tu inversión sea más rentable, como el Plan MOVES, en vigor desde febrero de 2019, por el que la adquisición de estos coches conlleva una dotación de 1.300€ a 5.500€, siempre que el automóvil no tenga un precio superior a los 40.000€.

También hay deducciones fiscales que buscan animarnos a realizar esta compra en ciertas comunidades autónomas como Canarias, Castilla y León, La Rioja o Navarra, con deducciones fiscales que van desde el 15% al 30% en el IRPF o la eliminación del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario, como el IVA en la península).

Y el bolsillo también notará que hemos dejado de lado la compra de gasolina y lo poco que cuesta recorrer largas distancias. Con Iberdrola, 100 km solo cuestan 50 céntimos. Adelantándose al gran cambio en la movilidad de los españoles que se avecina, la compañía eléctrica ha lanzado el Plan Vehículo Eléctrico, pensado para todos aquellos que necesitan recargar las baterías de sus nuevos coches. Algunas de sus ventajas son:

De 1:00 a 6:00 horas podrás recargar tu coche en tu parking por menos dinero, cualquier día del año. Son horas promocionales y con ellas lograrás que los 100 km te cuesten solo 50 céntimos.

Puedes contratarlo tanto si cuentas con contador inteligente como si no.

Se trata de energía 100% verde.

Si eres nuevo cliente y contratas este plan desde su web, te descuentan 60€ en tu primera factura.

Se trata de un plan flexible. Si no es lo que necesitas, puedes cambiarte cuando quieras.

Ventajas medioambientales, por supuesto

Y, sin lugar a dudas, una de las mayores ventajas de comprar un vehículo eléctrico es que estás cuidando de la salud pública al conducir un coche que no contamina, no emite gases contaminantes y no necesita de combustibles fósiles, por lo que estás ayudando a la reducción de la gran dependencia energética que vivimos actualmente.

Otro tipo de contaminación que también se ve reducida gracias a ellos es la contaminación acústica, ya que hablamos de automóviles silenciosos.

Moverte por donde quieras y a donde quieras sabiendo que el medioambiente no sufre con cada kilómetro que haces, es una ventaja que no solo puedes disfrutar tú y tu familia, sino todo el planeta.