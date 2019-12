Motivación, flexibilidad o aprendizaje: esto es lo que buscan en un empleo las nuevas generaciones

La estabilidad suele ser uno de los principales objetivos de toda persona que se sumerge en el mercado laboral. No obstante, la idea de permanecer muchos años en el mismo empleo no cala en los más jóvenes. No está entre sus grandes preferencias.

En su vocabulario laboral han introducido otros conceptos como “flexibilidad”, “sostenibilidad” o “movilidad”. Por ello, las empresas trabajan por cumplir sus nuevas necesidades, conscientes de que las nuevas generaciones son las que ayudaran a que ellas prosperen.

Banco Santander es una de ellas. “Las empresas se encuentran en un momento de cambio en el que no solo se deben adaptar a la transformación social y digital, sino que, además, deben ser capaces de atraer a las nuevas generaciones y por lo tanto a las nuevas formas de trabajar, donde imperan la motivación, el interés por el desarrollo y el aprendizaje en sus puestos de trabajo”, explica Jorge Narváez, Talent Acquistion Manager del Área de Cultura, Compromiso y Experiencia de Empleado de Banco Santander.

La forma en la que los jóvenes escogen un trabajo

La atracción y retención del talento son otros de los objetivos de cualquier empresa.

“Los más jóvenes son perfiles altamente cualificados con formación universitaria, masters y conocimientos en diferentes idiomas, lo que la hace ser una generación muy competente, pese a no tener apenas experiencia laboral, y con ganas de ser actores en ese proceso de cambio que están sufriendo las organizaciones”, afirma Narváez.

El factor humano es algo tremendamente valorado por las nuevas generaciones. El ambiente laboral condiciona su productividad. “Buscan un clima laboral favorable en el que puedan desarrollarse dentro de un equipo que tenga un líder que sepa motivar e inspirar, que se relacione con ellos de una forma transparente y cercana, y que tenga capacidad para generar una visión que sepa transmitir a los demás”, sostiene.

Otro de los factores importantes para los jóvenes es que puedan compaginar su vida laboral con su vida personal. Esto no es otra cosa que la flexibilidad. “Valoran positivamente que midan su trabajo por la productividad y no por los horarios”.

Asimismo, que la empresa en la que trabajan cause un impacto positivo en la sociedad y se preocupe por realizar acciones sostenibles es clave para ellos.

La otra perspectiva: ¿qué buscan las empresas?

Motivación, honestidad, optimismo, brillantez y lucha por los objetivos están entre las principales características que buscan las empresas en un candidato.

“Los perfiles más demandados son aquellos que se sientan cómodos en entornos cambiantes y ambiguos, debido a la transformación digital que se está produciendo en todos los ámbitos de la sociedad, y por ende en las empresas”, explica Narváez.

En el caso concreto de Banco Santander, Jorge Narváez, Talent Acquisition Manager de la entidad destaca cuatro habilidades que debe reunir una persona en todo puesto laboral:

Capacidad de adaptación. Los cambios se suceden constantemente y de manera rápida. Por ello, quieren a personas que se adapten fácilmente a nuevas formas de trabajar, herramientas y equipos.

Capacidad analítica. El creciente almacenamiento de datos requiere de trabajadores capaces de tomar decisiones inteligentes basadas en ellos.

Trabajo en equipo. Los proyectos empresariales son cada vez más transversales, que necesitan de la colaboración entre diferentes departamentos.

Creatividad. Es un factor diferenciador en el mercado frente a la competencia.

Santander Talent Tour

Banco Santander ha puesto en marcha Santander Talent Tour, con el objetivo de atraer a los jóvenes especializados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Gracias a este programa, los universitarios de toda España pueden acercarse a los proyectos innovadores del Grupo, de manera que encuentren Banco Santander un lugar interesante para trabajar.

En definitiva, cuanta más atención presten las empresas a los cambios y demandas sociales, mayor y más rápida será la adaptación a las nuevas formas de trabajo y tendencias.

