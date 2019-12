CaixaBank revoluciona el concepto de sucursal con “all in one” Barcelona

CaixaBank sorprende a sus clientes con una nueva forma de entender las sucursales bancarias: “all in one” Barcelona, una superficie de 3.000 metros cuadrados dividida en 3 plantas, donde es posible realizar cualquier trámite habitual en una sucursal, además de almorzar o asistir a una conferencia. Así es como se convierte en el espacio de experiencias financieras más grande de Europa. Su ubicación está en un lugar privilegiado: uno de los pocos edificios estilo Bauhaus de la ciudad condal, en la Plaza Francesc Macià.

Esta nueva flagship pone a disposición de todos los clientes de la entidad un equipo de 80 empleados que prestan su atención tanto a particulares (con gestores especialistas en Banca Retail, Banca Premier y Banca Privada), como a autónomos y microempresas (Business) y empresas (CaixaBank Empresas).

Durante la presentación de este espacio, Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, resaltó la unión entre “diseño, tecnología y conocimiento del cliente para crear un modelo absolutamente exclusivo. Por superficie, “all in one” es la 'flagship' bancaria más grande de Europa. Por calidad de la experiencia cliente, queremos que sea la mejor”.

María Alsina, directora territorial de CaixaBank en Barcelona, quiso destacar por su parte que “all in one” Barcelona “va dirigida a todo tipo de clientes y no solo ofrece los mejores servicios financieros, sino también gastronomía y contenidos de valor. Estará abierto a toda la ciudad. “All in one” nace al servicio de los clientes de CaixaBank, pero también de los barceloneses”.

Y es que esos 3.000 metros cuadrados también albergan un auditorio, una cafetería y más de 30 despachos para reuniones privadas.

Juan Antonio Alcaraz y María Alsina.

Un espacio abierto a todos

Tomar un café antes o después de ir al banco es algo normal pero ¿tomarlo dentro del banco y con el sello de dos cocineros con estrella Michelín? Una de las grandes apuestas de CaixaBank es “Natural”, la cafetería bajo el mando de los hermanos Torres, chefs con dos estrellas Michelín, en la que cualquiera (cliente o no) puede disfrutar dentro de “all in one” Barcelona.

Para estos reputados y conocidos cocineros también se trata de su primera cafetería, por no hablar del hecho de estar situada en el interior de una entidad bancaria. Un espacio que ofrece una oferta gastronómica rápida pero saludable y creativa, adaptada al ritmo de la ciudad con bocatería, ensaladas, cafés, zumos, bocados dulces, etc., y el inconfundible sello de calidad de los Torres.

En cuanto al auditorio situado en el interior de esta flagship, cuenta con capacidad para 100 personas y alberga la iniciativa CaixaBank Talks, con charlas, ponencias y mesas redondas que cambian cada mes su temática.

Estos dos singulares espacios son los encargados de dar cabida a quienes quieran visitar la nueva “sucursal” sean o no clientes y disfrutar de su oferta cultural de calidad.

La tecnología de vanguardia no podía faltar

Si la tecnología ya está presente en nuestro día a día con los smartphones, los altavoces inteligentes, la domótica, etc., era necesario que estuviera en este nuevo espacio. Desde cajeros con reconocimiento facial o el auto “check-in” con NFC de clientes, gracias al cual quienes acuden con cita previa no esperan colas, sino que solo tienen que acercar su móvil a un dispositivo situado en la entrada para que su gestor sepa de su llegada a la reunión prevista.

Estas citas se pueden gestionar desde la app CaixaBankNow, donde cada cliente recibe notificaciones para recordarle su cita y la posibilidad de cambiarla de fecha o confirmarla.

También gracias a la tecnología la experiencia de visitar este espacio se convierte en la de entrar en un oasis urbano. En la entrada se encuentran pantallas envolventes en las que se proyectan paisajes naturales, combinados con la música de fondo y una fragancia especial que impregna el ambiente, entrar en “all in one” Barcelona es como iniciar un viaje para nuestros sentidos.

Tras la apertura de “all in one” Valencia, que el espacio llegue a Barcelona y sea aún mayor demuestra cómo CaixaBank cumple con su objetivo de renovar el concepto de “sucursal” haciendo que ir al banco no sea un mero trámite sino una experiencia, además de abrirse a toda la ciudad y poner a disposición de cualquiera el poder disfrutar de estas impresionantes instalaciones.