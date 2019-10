El Gobierno ve los aranceles de Trump "inaceptables": el lunes hablará con las CCAA

La ministra Portavoz en funciones Isabel Celaá (c), el ministro de Agricultura en funciones Lluis Planas y la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño, durante la rueda prensa celebrada tras el Consejo Ministros. EFE

El Gobierno mueve ficha. El Ejecutivo se reunirá este lunes con todas las Comunidades Autónomas para tratar la crisis de los aranceles impulsados por el Gobierno de Donald Trump, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Del mismo modo, el martes se reunirá con todos los sectores que podrían llegar a ser afectados por los nuevos aranceles, según la lista preliminar a la que este jueves tuvo acceso el Gobierno: el vino, el queso, el aceite de oliva o los alimentos de origen porcino. El resto de la semana, ha dicho Planas, continuarán los contactos con la Comisión Europea con el objetivo de hacer "presión" de cara a una negociación.

"Las sanciones anunciadas son inaceptables", ha dicho la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, señalando que el Ejecutivo confía "en el arbitraje y el diálogo". "¿Es cierto que la política arancelaria podría provocar perjuicios? Sí, pero también que confiamos en la negociación y el multilateralismo", ha dicho Celaá.

Celaá dice que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas Efe

Medida "injustificada"

La decisión de la OMC, que autoriza a EEUU a imponer los señalados aranceles, es para Trump una "bonita victoria", en respuesta a las subvenciones supuestamente ilegales de las que se ha beneficiado durante años el fabricante aeronáutico Airbus. A esto se ha referido Planas, poniendo en relieve que es "inaceptable" que el sector agroalimentario español pueda sufrir represalias comerciales por un conflicto aeronáutico.

"Estos sectores van a verse afectados por esta medida de retorsión que no está justificada y que no tiene nada que ver con el origen del conflicto. El Gobierno de España espera no entrar en un conflicto entre la Unión Europea y Estados Unidos", ha insistido el ministro de Agricultura en funciones.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, tas el Consejo de Ministros. EFE

"Hasta el día 14, cuando hay una reunión en Ginebra para mediar sobre el tema, existe la posibilidad de que esta lista se anule total y parcialmente", ha explicado Planas, que ha insistido en que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea que haga "todo lo que esté en su mano para que esta lista no llegue a entrar en vigor".

Aceite, vino y queso, los más afectados

Si no se producen cambios en esa reunión, en apenas dos semanas, a partir del 18 de octubre, Estados Unidos comenzará a imponer aranceles a productos europeos por un valor de 7.500 millones de dólares, algo que sufrirá especialmente España, Reino Unido, Alemania y Francia.

Según los cálculos de la organización agraria COAG, la nueva política impactará sobre un volumen de exportaciones españolas de 970 millones de euros.

Así, durante el último año, el valor de las exportaciones españolas a Estados Unidos se situó en torno a los 400 millones de euros en aceite, 300 millones en vino, 180 millones en aceitunas y 87 millones en productos lácteos, fundamentalmente quesos.