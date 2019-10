Convertirse en un trader online: pasos a seguir

Hoy en día cualquier persona que lo desee tiene acceso al trading online, pero ¿qué inversor no ha pensado alguna vez en convertirse en un trader profesional, trabajar desde casa, ser su propio jefe y lograr ganancias con su propio capital? No todos los que lo intentan lo logran, pero con algunas recomendaciones el camino será un poco más fácil. Lo más importante, sin duda, será contar con una buena formación, practicar lo aprendido y tener claro el instrumento con el que queremos operar: divisas, acciones, materias primas, Bitcoin, etc.

Requisitos para lograr ser un trader

Tener éxito como trader desde tu propia casa requiere una combinación de conocimientos, habilidades y rasgos de carácter, así como un gran compromiso con una determinada forma de vida.

Contrariamente a lo que se piensa, la del trader no es una vida fácil ni una manera fácil de lograr ingresos, el trading online en realidad requiere muchas horas de trabajo, una formación continua, habilidades para asumir riesgos y un horario diario de trabajo que debe seguirse a rajatabla.

Pero el requisito más importante de un trader profesional es contar con la mentalidad correcta. Lo mejor es comenzar haciendo una autoevaluación: a menos que se esté dispuesto a dedicarle tiempo, a aprender por su cuenta y a estar mentalmente preparado para asumir riesgos y sufrir pérdidas, no intente realizar dedicarse al trading.

Para considerar convertirse en un trader en línea no es necesariamente necesario tener un amplio conocimiento matemático o financiero, pero es imperativo mostrar una fuerte voluntad y rigor para tener éxito a largo plazo.

Capital necesario

Nadie puede generar ganancias si no cuenta con un capital para empezar. Las pérdidas intermitentes y prolongadas son parte del trading. Por ejemplo, un trader puede sufrir pérdidas con cinco posiciones seguidas y recuperarse de manera rentable en la sexta operación.

Para gestionar estos riesgos y sobrevivir a una serie de pérdidas, un trader debe tener un colchón de capital suficiente. Entrar en el mundo del trading con solo una pequeña cantidad de dinero aumenta considerablemente el riesgo de pérdida total. Los principiantes pueden comenzar con pequeñas cantidades, según el plan de trading elegido, la frecuencia de sus operaciones y otros costes, pero deben saber que el riesgo será más elevado.



Además, poner en juego un capital sustancial obligará a tomarse la actividad más en serio. Tenga en cuenta que jamás se debe arriesgar dinero que no constituya un excedente o parte de sus ahorros.

Entender cómo funcionan los mercados

Los traders necesitan una base sólida de conocimiento sobre cómo funcionan los mercados. Desde los detalles más simples, como las horas en los que permanecen abiertos o los días festivos, hasta los detalles más complejos, como el impacto de algunos eventos, los requisitos de margen o los activos que se pueden negociar. Un trader debe conocerlos en profundidad.

Sin necesidad de adquirir conocimientos dignos de un graduado en finanzas, sin embargo, es necesario entender los conceptos básicos del funcionamiento de los mercados financieros.

Las acciones, las divisas, los CFD, los futuros, las opciones, se negocian de una manera diferente. Estas diferentes clases de activos no evolucionan de la misma manera y no están influidas por los mismos factores. Sin una comprensión clara de las características del producto y de sus requisitos para operar la estrategia de trading puede fracasar.

La falta de conocimiento y comprensión de las particularidades de los activos puede llevar a pérdidas. Los aspirantes a traders deben garantizar que tienen un conocimiento adecuado de los instrumentos elegidos para operar.

De nuevo, la formación continua tiene que ser una parte esencial de la carrera de un trader online.

Elegir estrategia de trading

Los principiantes que acaban de aterrizar en el trading pueden comenzar seleccionando al menos dos estrategias que pueden reemplazarse entre sí en caso de que fracase la primera o por falta de oportunidades comerciales. Podemos pasar después a estrategias más complejas según vayamos cogiendo más experiencia.

El mundo del trading es muy dinámico, las estrategias que hoy te hacen ganar dinero pueden fallar después. La efectividad de la estrategia comercial elegida debe monitorearse de cerca y adaptarse, personalizarse o reemplazarse según sea necesario.

La estrategia de trading no solo debe incluir la apertura y cierre de las posiciones sino también una eficaz gestión del riesgo.

Gestionar el riesgo

Solo la gestión estricta de nuestro capital y del riesgo puede garantizar ganancias a largo plazo. La administración de riesgos nos ayuda a enfrentarnos a los desafíos y las dificultades, tanto psicológicas como prácticas, algo a lo que todo trader debe enfrentarse en algún momento. Las pérdidas son un componente inherente del trading online y su gestión, por tanto, será fundamental para el trader.

Empezar pequeño y luego crecer

Aunque tengamos dinero de sobra para operar y un entrenamiento sólido, es recomendable no invertir a lo grande cuando comenzamos en el trading. Después de adquirir experiencia con una cuenta de demostración a través de su bróker, la transición a la negociación real deberá realizarse gradualmente.

Comienza con posiciones pequeñas, luego puedes aumentarlas a medida que adquieras experiencia y confianza. Recuerda que los mercados financieros y las oportunidades comerciales siempre estarán ahí, pero una vez perdido, el capital puede ser difícil de reponer. Tómate tu tiempo para convertirte en un buen trader.