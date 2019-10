¿Cómo es el lugar ideal para trabajar?

Cada vez son más las empresas que, dejando a un lado su actividad económica, apuestan por ir más allá y tener un impacto positivo en la sociedad. Lo consiguen invirtiendo en elementos como la sostenibilidad y el valor humano. Este factor es posiblemente el más importante, pues los empleados son el indudable motor de las empresas.

La creación de un entorno laboral agradable, conciliador, diverso e inclusivo es fundamental para la satisfacción de los trabajadores, pues son los primeros que deben identificarse con el proyecto al que dedican sus esfuerzos día a día. Por esta razón, muchas compañías se han apuntado al concepto del best place to work (mejor lugar para trabajar), a partir del cual buscan implantar una serie de medidas que mejoren las condiciones de sus empleados.

El objetivo de este tipo de iniciativas es que los empleados sientan que su empresa es un gran lugar para trabajar, de forma que también se aumentará la productividad y eficiencia de sus actividades. Según la consultoría Great Place To Work, que elabora anualmente un ranking con las mejores empresas para trabajar, Mapfre, Ikea y Atento son las tres mejores empresas para trabajar en España con más de 5.000 empleados.

Banco Santander es una de las compañías que están transformando el entorno laboral para cumplir en los próximos años el objetivo de situarse entre las 10 mejores empresas para trabajar en España. Para ello, se han puesto en marcha una serie de medidas que fomentan la transición hacia formas de trabajar más flexibles y que mejoran la conciliación entre la esfera personal y profesional.

El concepto de best place to work trata de aplicarse desde el primer momento y eso incluye a los recién llegados, a quienes se les recibe con la iniciativa Welcome Santander, que pretende mejorar la experiencia de incorporación haciendo que el, a veces engorroso, proceso de llegar a un nuevo lugar de trabajo sea ágil y sencillo.

El grupo avanza hacia formas de trabajo más innovadoras, gracias a nuevos espacios en las oficinas y al desarrollo de instrumentos que favorezcan la organización de sus empleados y la flexibilidad de las jornadas laborales. Se trata de herramientas tecnológicas que facilitan el contacto continuo con equipos de otros países. Banco Santander está impulsando su utilización en el marco de la iniciativa Flexiworking, la apuesta del grupo por erradicar la cultura presencial.

Política Flexiworking

La conciliación entre la vida personal y laboral es una de las asignaturas pendientes en España. El Flexiwoking reúne un conjunto de nuevas políticas corporativas para que cada empleado tenga la posibilidad de adaptar su jornada laboral según sus necesidades o situación personal. Estas medidas permiten configurar los horarios de entrada y salida y regular las vacaciones, pero también será posible el trabajo de forma remota en días y momentos puntuales y, en algunos casos, incluso el teletrabajo a tiempo completo. Al final, se trata de adaptar la jornada laboral a la vida personal, y no al revés, para ganar calidad de vida.

Rediseño de oficinas

Medidas como el Flexiworking permitirán a los empleados comprobar los beneficios de las nuevas formas de trabajo de forma inmediata. Pero un aspecto en el que no se repara tan a menudo son los lugares de trabajo. La disposición del espacio en la oficina, así como la climatización y zonas de descanso son igual de importantes para los empleados que pasan gran parte de su día allí, pues todos estos factores también influyen en su productividad.

Conscientes de ello, Banco Santander ha iniciado la remodelación de sus oficinas, lo que le permitirá crear nuevos espacios de trabajo a fin de propiciar las tareas en equipo y la colaboración entre departamentos. Esta transformación también está pensada para adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar la experiencia de atención al cliente.

Oficina Smart Red.

Bajo estas premisas nacen dos nuevos tipos de oficina: Work Café y el modelo Smart Red u oficina ágil. Los Work Café son un innovador concepto para clientes y no clientes. Un ambiente abierto en el que podrán encontrar un banco, cafetería y un espacio de coworking. Por otro lado, el modelo Smart Red trata de convertir la oficina en un lugar mucho más tecnológico, de mayor tamaño y diseño diáfano. 500 puntos de Banco Santander ya se han transformado en centros Smart Red desde 2015, y en los próximos años la compañía espera alcanzar las 1.000 sucursales.

Banco Santander quiere ser uno de los mejores bancos para trabajar. Para lograrlo ya ha comenzado la aplicación de unas nuevas políticas que apuestan por crear un entorno laboral más adaptado y conciliador para sus trabajadores. La prioridad es, al fin y al cabo, contribuir al progreso de los empleados y ser capaces de atraer y retener el mejor talento.

Descubre con nosotros más historias que impulsan el futuro.