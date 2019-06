BBVA consolida su app de banca móvil como la mejor de Europa por tercer año consecutivo

La app de banca móvil BBVA consolida su posición como la mejor del continente, gracias a su “funcionalidad excepcional y a la mejor experiencia de usuario”, según la consultora internacional Forrester Research. Es el tercer año consecutivo en el que la entidad española obtiene tal distinción tras un proceso de valoración en el que compite con las aplicaciones de las principales firmas europeas del sector.

En su informe The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019, la consultora mide la funcionalidad y la experiencia de usuario, campos en los que BBVA ha conseguido un hito añadido a la del reconocimiento como número uno: el de elevar sus valoraciones de años anteriores en ambos parámetros, e incluso obtener la máxima nota en el apartado de funcionalidad (100 puntos). Además, la filial turca de BBVA, Garanti, ha logrado el segundo mejor valor en ese ámbito, con 94 puntos.

Javier García Cascajero, Responsable de Experiencia Móvil de BBVA España

Este éxito es un motivo de orgullo para la entidad si bien, como explica Javier García Cascajero, responsable de Experiencia Móvil de BBVA España, supone un aliciente extra para el futuro porque “tenemos margen de mejora”. Y es que, en ese afán de ofrecer el mejor producto posible, desde la entidad se reconoce una voluntad de innovar en “base al feedback continuo de los clientes, que nos sirve de inspiración para seguir incorporando funcionalidades útiles para ellos”.

Entre estas herramientas al alcance de los usuarios, Forrester destaca aquellas que facilitan la gestión de las finanzas personales, algo que se consigue de manera cómoda y sencilla gracias a funcionalidades como BBVA Bconomy. A través de la misma, los clientes no solo tienen una vista de su situación financiera “para que entiendan el día a día de sus finanzas”, sino que tienen disponible un plan de acción personal para mejorar sus cuentas. El que cada mes más de dos millones de usuarios la usen es una prueba de su valor y una motivación para que la entidad siga caminando en esa dirección.

“Los clientes son cada vez más exigentes y estaremos ahí para sorprenderlos y darles respuesta a sus nuevas necesidades de una manera personalizada”, explica García Cascajero. “Nuestro objetivo”, continúa, “es seguir ofreciendo una experiencia enriquecida e ir más allá de sus necesidades financieras, ayudándoles a tomar mejores decisiones en momentos importantes de su vida”.

Máxima nota en seguridad y privacidad

Otro de los aspectos que han servido para que la app de banca móvil de BBVA sea la mejor de Europa es la seguridad y la privacidad, en la que ha obtenido la máxima nota (88 puntos) de entre los bancos analizados. De hecho, el informe otorga la máxima puntuación a la entidad española en el epígrafe ‘servicios de login’.

Además, la aplicación monitoriza los movimientos y emite alertas de seguridad si detecta actividad inusual o desde una ubicación que no es la habitual, con lo que el cliente puede tener el control de la app en tiempo real en caso de ser necesario.

Pero todas estas herramientas no tendrían mucha utilidad si no se acompañan de una interfaz que facilite el uso y la navegación. Métodos fáciles... e incluso divertidos, como la opción de abrirse una cuenta con un selfie, una opción que BBVA lanzó en 2016. Son detalles que “humanizan la app”, según el responsable de Experiencia Móvil de BBVA España, y que configuran un ecosistema amigable para los que ya se manejen sin problemas con tecnología, al tiempo que permite un acceso más sencillo a los menos acostumbrados a interactuar en entornos digitales gracias a la “ayuda contextual, que no es otra cosa que ayuda relevante y personalizada para cada usuario”.

Alcanzar por tercer año consecutivo el reconocimiento de Forrester Research no tiene trucos. “El secreto es la forma de trabajar y tener una estrategia definida. Nuestro foco es el cliente y lo situamos en el centro de toda nuestra actividad”, cuenta Javier García Cascarejo. “El premio a la mejor app no es sólo un reconocimiento, también un forma de seguir mejorando para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes”.