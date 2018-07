Seis típicos inconvenientes de los bancos que con Bankia ya no son un problema

No importa a qué te dediques ni lo cerca o lejos que esté de lo que, cuando eras niño, asegurabas que querías ser de mayor: todas las profesiones requieren un esfuerzo, casi siempre mayor del que otros creen o el que nosotros mismos esperábamos, y ganarse el sueldo no es tarea fácil ni siquiera en el trabajo de tus sueños.

Bankia Fácil

Como nos decían nuestras madres, el dinero no crece en los árboles, y cuesta tanto ganarlo que resulta muy molesto no tener a nuestro alcance todo lo necesario para asegurarnos de que está a buen recaudo, controlado y siempre a nuestra disposición. Por eso somos tan exigentes con los bancos y nos enfadamos cuando tenemos problemas en nuestra relación con ellos. Y hay algunos muy habituales, por todos conocidos, que con el servicio Bankia Fácil serán cosa del pasado:

Sacar dinero si no llevas encima la tarjeta

La mayoría nos hemos acostumbrado a llevar siempre la tarjeta en la cartera, pero todos nos hemos irritado alguna vez al abrir el bolso o echar mano al bolsillo y comprobar que nos la habíamos dejado en casa. Lo que sí estaba ahí, pues ya somos incapaces de dar dos pasos sin llevarlo encima, era el móvil. ¿Y si pudiera sacar dinero del cajero con mi ‘smartphone’? Sería de lo más conveniente. Y ahora, con Bankia Fácil, sí que puedes.

Cualquier cliente de la entidad con una tarjeta de débito o crédito contratada puede acceder a la ‘app’ o la web de Bankia, o incluso llamar a un número de teléfono, para solicitar un reintegro sin tarjeta de un mínimo de 20 y un máximo de 300 euros. Te enviarán un SMS con una referencia que solo tendrás que introducir en cualquier cajero Bankia para retirar la cifra escogida. Incluso le puedes enviarlo al móvil de un familiar o un amigo para que ellos lo saquen del cajero de forma totalmente gratuita.

Ir al cajero y encontrarse con que está estropeado

Da mucha rabia. Vas con prisa, te acercas al cajero más cercano para sacar dinero y… la mala suerte se ceba contigo. Resulta que está estropeado, vas a tener que recorrerte medio barrio para encontrar otro de la misma entidad y vas a llegar tarde a tu cita. El único remedio es sacar de cualquier otro y que te cobren comisión. Menuda faena.

Con Bankia Fácil, si un cajero de la entidad se ha estropeado y no tienes otro cerca, podrás usar cualquiera que te encuentres por la calle y te devolverán la comisión que te cobre. Solo tendrás que rellenar un formulario online (o llamar por teléfono) y, tras comprobar que efectivamente no funcionaba, te ingresarán en tu cuenta el importe de la comisión. Así de sencillo.

Que las transferencias sean demasiado lentas

Te ha tocado recaudar el dinero para un regalo de cumpleaños o para pagar la despedida de soltero de un amigo y los demás te pagarán su parte con una transferencia. Pero resulta que la reserva la tienes que hacer ya y te toca adelantar el dinero, a riesgo de que alguno intente escaquearse y te toque perseguirlo. ¿Te suena? ¿Te ha pasado algo parecido?

En esa u otra situación, seguro que alguna vez has pensado que las transferencias son muy lentas. Por eso Bankia Fácil te permite hacer transferencias nacionales inmediatas, en las que tu dinero llega al momento, sin esperas, de hasta 15.000 euros. Puedes hacerlo por cualquier canal (en la oficina, a través de la web o de la aplicación móvil) y de forma gratuita si tienes la nómina o la pensión domiciliada en Bankia.

Las transferencias de menos de 15.000 euros son gratuitas para clientes de Bankia con los ingresos domiciliados.

Necesitar dinero para algún imprevisto

Ese gasto con el que no contabas, que se presenta de repente y que te pone cuesta arriba la recta final de mes. Esa avería del coche o de un electrodoméstico, esa abultada factura del dentista, esa derrama inesperada de la comunidad de vecinos… Son muchas las situaciones que se pueden presentar en las que necesites algo de dinero prestado.

Con Bankia Fácil podrás conocer en cualquier momento la financiación a la que tienes acceso y contratarla de manera sencilla. Sabrás la cantidad de préstamo preconcedido que ponen a tu disposición (el dinero estará en tu cuenta al instante y sin ningún papeleo) o podrás elegir otras opciones como traspasar dinero a tu cuenta desde tu tarjeta de crédito o contratar una si todavía no la tienes.

Que te cobren por cancelar un producto

Muchas veces, uno no se abre un plazo fijo o no se hace una tarjeta de crédito porque tiene miedo de que después, si lo quiere cancelar, le cobren. Con Bankia Fácil, los clientes de la entidad podrán cancelar sin gastos adicionales, hasta los 2 meses de la contratación, cualquier producto que no esté sujeto a fluctuaciones de mercado (hipotecas, préstamos consumo, tarjetas de crédito y débito y ahorro vista y ahorro plazo). Quedan excluidos los intereses devengados de los productos de financiación desde su formalización hasta su cancelación. También, por no ser productos Bankia, los seguros.

Que algo falle y nadie te lo solucione

Aunque Bankia Fácil pretende resolver algunos de los problemas más habituales de los clientes, siempre es posible que algo no salga del todo bien o que a alguien le surja una duda y necesite resolverla. Y no hay nada que frustre más que tener que esperar al día siguiente a que abra la sucursal o que no te contesten por teléfono cuando, preocupado, llamas a atención al cliente.

En Bankia han puesto todos los medios para que eso no suceda. Si tienes un gestor personal, podrás contactar a través de tu ‘app’ o Bankia Online por un medio seguro y privado, para poder ayudarte en cualquier duda financiera o, si lo prefieres, concertar una cita. Si no tienes un gestor personal, Bankia pone a tu disposición una persona para garantizarte una respuesta ágil y profesional a cualquier duda que tengas. Además, Bankia Fácil está siempre disponible, las 24 horas los 365 días del año, a través de un teléfono gratuito y de la sección Tu ayuda Online de la ‘app’ y de la web del banco.