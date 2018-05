La hipoteca perfecta para Montero e Iglesias: unos 2.000 euros/mes a tipo fijo

La hipoteca perfecta para Pablo Iglesias e Irene Montero les obligará a pagar una cuota razonable de 2.000 euros/mes si contratan a 25 años, lo que les permitirá liquidar su deuda antes de que IgIesias, el mayor de los dos, alcance la edad de jubilación.

Iglesias y Montero se compran un chalet de lujo en la sierra de Madrid

Según fuentes de Podemos, Montero e Iglesias han pedido una hipoteca de 540.000 para comprar una vivienda cuyo precio en el mercado es de 600.000 euros. Eso implica una serie de condiciones previas. La primera, atendiendo a la calculadora de hipotecas del portal inmobiliario Idealista, es que han aportado un ahorro que probablemente ronde los 105.000 euros, y sin el cual difícilmente un banco, en condiciones normales, aceptaría la operación.

Hipoteca

Los gastos de la compra llevarían a unos 1.200€ de notaría, 633€ de registro, 300€ de gestoría y 36.000€ de impuestos, mientras que los de la hipoteca ascenderían a unos 1.000€ de notaría, 519€ de registro, 400€ de gestoría y 5.700€ de impuestos. Súmale unos 600€ de tasación y ya tienes un total de casi 46.000€.

Teniendo en cuenta que ambos cuentan con buen asesoramiento, es difícil que opten por una hipoteca a tipo variable, teniendo en cuenta el buen diferencial que, actualmente, ofrecen las de tipo fijo. El mejor meme del año pasado lo dejaba claro, más allá del cachondeo ulterior.

¿Cuantos intereses?

Iglesias y Montero pagarán, en estas condiciones, más de 200.000 euros en intereses durante los próximos años, siempre que no realicen amortizaciones anticipadas.

Lo que es cierto es que, fiscalmente, la adquisición para su vivienda habitual les habría resultado más ventajosa si hubieran realizado la compra antes de diciembre de 2012. El problema es que el partido al que pertenecen, Podemos, no fue fundado hasta 2014.

¿Y les concederían los bancos la hipoteca? Parece probable. En el caso de ambos, por las normativas de Podemos tienen derecho a cobrar tres salarios mínimos interprofesionales, 2122.80 euros en 14 pagas o 2476.6 en 12 pagas. El resto hasta los 3.500 euros que figuran en su nómina como diputado, Iglesias los dona al partido. Montero, como portavoz del grupo parlamentario, gana más dinero público que Iglesias y también dona más.

Pero Iglesias tiene otras fuentes de ingresos. En 2016 registraba 33.700 euros adicionales por derechos de autor y su actividad como presentador de televisión. A pesar del cierre de La Tuerka, Iglesias mantiene su programa de entrevistas Otra vuelta de Tuerka en el diario Público. Y sigue cobrando por Ford Apache para HispanTV.

Hablamos de una pareja joven, con buenos ingresos y un futuro claro, que tenía ahorros suficientes y que se presentó al momento de la adquisición con ahorros suficientes como para afrontarla sin problemas. Sin embargo, en Podemos aseguran que existe una enorme preocupación por las consecuencias mediáticas de esta situación.

¿El problema? La incoherencia del discurso a la hora de discutir compras ajenas, como la del ático en la Moraleja que adquirió, también por 600.000 euros, Luis de Guindos, hoy vicepresidente del BCE. Desde la formación marcan diferencias con el caso que criticó el propio Iglesias con respecto a De Guindos, e insisten en que no se puede comparar una inversión especulativa con la adquisición de una vivienda habitual.

"Me parece más peligroso el rollo de aislar a alguien, porque entonces no sabe lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es coger el transporte público", decía Iglesias a Ana Rosa Quintana. Y no hablaba de inversiones. Hablaba de modos de vida.

Así que los insensatos @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 16 de mayo de 2018

¿500 euros?

Juan Carlos Monedero dijo en Twitter, tras las críticas a la pareja, que pagarán de por vida una letra de 500 euros. Complicado. Ni siquiera comprando el piso a 40 años, con una hipoteca variable y con una situación de tipos estable durante todo este periodo hablaríamos de esta cantidad.

Lo más barato que pagarán los líderes de Podemos serán 1.350 euros entre los dos, y eso sólo si toman malas decisiones económicas.