El español se llevó el primer set, pero Musetti reaccionó a lo grande y no dio opción al madrileño, firmando un tenis excelso (6-7, 6-2, 6-1).

Rafa Jódar sucumbe en un partido titánico ante Musetti y España se aferra a Alcaraz para seguir con vida en la Davis

Italia dio el primer golpe en la final de la Copa Davis tras un duelo extenuante que exigió el máximo a un Lorenzo Musetti que logró doblegar a Rafa Jódar en tres sets (6-7, 6-2, 6-1 ) para situar el 1-0 en la eliminatoria y colocar al conjunto español contra las cuerdas.

El tenista madrileño se vació sobre la pista y acarició la gesta durante buena parte del encuentro, pero terminó cediendo ante la experiencia y el empuje de un rival que supo sobrevivir a sus peores momentos.

La derrota duele todavía más por lo cerca que estuvo la campanada. Jódar firmó un ejercicio de fe y resistencia memorable en el primer parcial, que se adjudicó en el tie-break tras una hora y veinte minutos de batalla, sobreponiéndose incluso a un susto en el tobillo que obligó a vendarle la articulación.

Musetti celebra un punto contra Jódar. REUTERS

Con el público entregado y un Musetti desdibujado, el español llegó a colocarse 2-0 arriba en la segunda manga, rozando con la yema de los dedos una victoria que habría puesto la final muy de cara para la Armada.

Sin embargo, el tenis no entiende de concesiones y el partido dio un giro radical cuando menos se esperaba. Musetti se aferró a la pista, encontró la precisión que había perdido y encadenó nueve juegos consecutivos para darle la vuelta al segundo set y cambiar por completo la inercia del primer partido de la final.

Con la moral por las nubes y mayor frescura física, el italiano mantuvo ese ritmo arrollador minando la resistencia de un Jódar que, pese a no bajar nunca los brazos, ya no pudo contener el vendaval transalpino.

Resurrecciones

El arranque del partido tuvo claro color italiano. Musetti salió muy firme, salvó una bola de rotura en el juego inaugural y, tras quebrar en el cuarto, se escapó hasta un 4-1 que amenazaba con decantar rápido la manga.

Jódar llegó a verse contra las cuerdas en el sexto juego, con un 0-40 en contra que pudo ser definitivo, pero sacó el carácter para levantar las tres pelotas de break y mantenerse con vida.

Pero aquella resistencia cambió la inercia del set. Cuando Musetti servía con 5-3 para cerrarlo, el español dio un paso al frente, se situó 0-40 y firmó la rotura en el momento clave para terminar igualando el marcador (5-5).

Rafa Jódar se lesiona del tobillo contra Musetti. REUTERS

Sin embargo, con 5-6 y saque para forzar el desempate, saltaron todas las alarmas: unas molestias en el tobillo obligaron a detener el encuentro para que Jódar recibiera asistencia médica y un vendaje en la zona.

Pese al susto, aguantó el tipo en un turno agónico y llevó el parcial al tie-break. En la muerte súbita, tras una igualdad máxima hasta el 4-4, encadenó tres puntos consecutivos para abrochar un épico 6-7 tras una hora y veinte minutos de batalla.

La segunda manga comenzó con un arranque demoledor de Jódar. El español ganó su primer turno de servicio y rompió a las primeras de cambio el saque de Musetti con un golpe magistral para situarse 2-0. El italiano acusaba el golpe del primer parcial: desconectado tras haberlo tenido todo de cara, sufría con sus segundos servicios y acumulaba dobles faltas.

Sin embargo, cuando Jódar sacaba para poner el 0-3 y encarrilar el partido, llegó la reacción transalpina. Musetti firmó un break en blanco y consolidó la rotura con su saque para igualar el marcador (2-2) y recuperar de golpe toda la confianza.

Musetti celebra un punto contra Jódar. REUTERS

A partir de ahí, el guion dio un vuelco absoluto. El que pasó a sufrir fue Jódar, que vio cómo se le escapaba de nuevo el servicio para ceder la iniciativa (3-2). Ya desatado, Musetti confirmó el quiebre y encadenó su cuarto juego consecutivo para abrir brecha y acariciar el empate.

Con la moral por las nubes, el italiano no levantó el pie del acelerador: rompió por tercera vez seguida para colocarse 5-2 y no perdonó al saque para sellar el 6-2. Un parcial incontestable de seis juegos consecutivos que igualaba la contienda y dejaba al italiano con mucha mejor inercia de cara al set definitivo.

La sentencia

El set definitivo arrancó con un pulso agónico de quince minutos en el primer juego. Jódar resistió como pudo y llegó a levantar cuatro bolas de break, pero sucumbió a la quinta para ceder la iniciativa. Musetti no perdonó con su servicio (2-0) y volvió a quebrar poco después para situar el 3-0, estirando hasta nueve su racha de juegos consecutivos.

Jódar tiró de orgullo para romper el saque rival y recortar distancias (3-1), pero el italiano devolvió el golpe de inmediato para poner el 4-1 y encarrilar definitivamente el triunfo.

💥 Musetti suma un 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐧𝐝𝐨 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 y se pone 3-0. 📺 Disfruta de España en la final de la #CopaDavis por 2€ en @MovistarPlus: https://t.co/IxZXKMkNVN #LaPistaDelTenis https://t.co/alQ0owaYrJ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 29, 2026

Con la ventaja ya insalvable, Musetti administró la renta con temple y cerró el encuentro para adelantar a Italia en la final. Jódar se despidió entre aplausos tras vaciarse sobre la pista y dejar un despliegue de carácter memorable, pero la derrota obliga ahora a España a encomendarse a Alcaraz para igualar la eliminatoria y mantener intacto el sueño de la Ensaladera.