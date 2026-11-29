El imperio italiano, sin su rey en la Davis: la España de Alcaraz reta a la tricampeona que vuelve a jugársela sin Jannik Sinner

Bolonia se prepara para dictar sentencia en una final con aroma de revancha, pero con un guion profundamente distinto al de hace doce meses.

España e Italia vuelven a citarse por la Ensaladera de la Copa Davis en una final que mide dos inercias opuestas y un curioso juego de espejos geográficos: tras levantar sus dos primeras coronas de esta racha en suelo español -en 2023 y 2024-, Italia disputa ahora su segunda final consecutiva en casa.

En 2025 ya convirtió Bolonia en una fortaleza inexpugnable para someter a España por 2-0. Este domingo, el trono vuelve a estar en juego en el mismo escenario, pero el tablero ha cambiado de dueño.

Los transalpinos se jugarán el todo por el todo sin su mejor tenista. Una lesión de rodilla ha impedido a Jannik Sinner defender la camiseta azzurra, repitiendo la ausencia que ya marcó la pasada edición.

Sin embargo, reducir las opciones de Italia a la baja de su número uno sería ignorar la lección que dejó Bolonia hace un año.

Si en Málaga Sinner fue el martillo ejecutor del bicampeonato, en 2025 el equipo capitaneado por Filippo Volandri demostró que su hegemonía descansa sobre una estructura coral y una profundidad de banquillo sin rival en el circuito. El trono se defiende sin el rey, pero la guardia pretoriana sigue intacta.

El músculo de la tricampeona

Esa resiliencia ha quedado de nuevo al descubierto en esta Final 8. Italia alcanza su cuarta final consecutiva tras sobrevivir el viernes a una semifinal agónica frente a la República Checa (2-1) que puso a prueba sus nervios al límite.

Musetti, que regresaba a la competición por primera vez desde 2024, abrió la serie con temple doblegando a Mensik (6-3, 6-4). La derrota posterior de Flavio Cobolli -actual número siete del mundo y uno de los grandes héroes de la pasada edición- ante Lehecka (6-2, 1-6, 6-3) obligó a resolver el pase en un dobles dramático.

Los jugadores de Italia celebran la clasificación contra República Checa. REUTERS

Empujados por una grada entregada que convierte cada punto en una caldera, Musetti y Vavassori remontaron un set en contra ante Lehecka y Machac para sellar el billete en el tie-break definitivo.

A esa capacidad de sufrimiento se suma la riqueza de recursos de Volandri: la incorporación de última hora de Berrettini en lugar de Bolelli aporta su peso específico y experiencia en eliminatorias límite, mientras que el debut en la convocatoria de Darderi refuerza un bloque curtido en la presión y acostumbrado a ganar incluso cuando el marcador aprieta.

Alcaraz y el adiós de Ferrer

Frente al desgaste italiano, España desembarca en la final con una autoridad incontestable: no ha cedido un solo punto en toda la semana. Y lo ha hecho resolviendo la gran incógnita que planeaba sobre el vestuario en la edición de 2025, cuando la lesión de última hora de Alcaraz dejó huérfana la final de los dos grandes referentes mundiales.

Esta vez, Alcaraz sí está en pista. Recién coronado campeón de las ATP Finals en Turín y tras gestionar con cautela unas molestias físicas que le llevaron a descansar en los cuartos de final frente a Austria, el murciano debutó este en semifinales con una exhibición frente al británico Arthur Fery (6-2, 6-1) en apenas 72 minutos.

Carlos Alcaraz celebra un punto contra Fery. REUTERS

Pero el mayor aviso de España no reside únicamente en su líder. En cuartos de final, Dani Mérida y Rafa Jódar sacaron adelante la eliminatoria ante Austria (2-0) sin necesidad de exponer a Alcaraz ni de recurrir al dobles.

En semifinales ante Gran Bretaña, Jódar volvió a dar un golpe sobre la mesa al derribar a Norrie (6-2, 7-5) para encarrilar el pase antes del recital de Alcaraz.

A ese empuje generacional se suma un componente emocional decisivo: esta es la última eliminatoria de David Ferrer como capitán. El vestuario se ha conjurado para despedir al técnico alicantino -con un balance de diez victorias y cuatro derrotas desde 2023- levantando el trofeo que se escapó hace un año.

Las claves del pulso final

La cita arranca a las 15:00 horas con la pista rápida bajo techo de Bolonia como juez. La batalla táctica comenzará en los despachos antes del primer saque.

Si ambos capitanes mantienen su apuesta de semifinales, el duelo inicial entre los números dos enfrentará el descaro y la frescura de Jódar contra el talento de Musetti -o la pegada de un Berrettini que Volandri podría guardar como baza sorpresa-. El segundo turno ofrecería el gran plato fuerte de la tarde: Alcaraz frente a Cobolli.

El banquillo de España saluda a Alcaraz tras su partido contra Fery. REUTERS

Arrancar con ventaja en el primer punto será determinante para evitar que la eliminatoria se decida en un dobles donde España cuenta con la garantía de Granollers -junto a Pedro Martínez o el propio Alcaraz- frente a una dupla italiana liderada por Vavassori.

El balance histórico sonríe a Italia (8-6), pero lo que espera al final del domingo trasciende cualquier estadística: los anfitriones pelean por un póker consecutivo que ninguna nación logra desde principios de los años setenta; España, por su séptima Ensaladera para igualar a Suecia en el quinto peldaño del palmarés histórico.

En casa del campeón y sin su rey en la pista, el imperio italiano afronta su examen más exigente.