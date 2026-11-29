Carlos Alcaraz no da opción a Flavio Cobolli y el ganador de la Copa Davis se decidirá en el partido de dobles

Cuando más quemaba la pelota y sin ningún margen de error, Carlos Alcaraz volvió a responder con la contundencia de los elegidos. El tenista murciano superó en dos sets Flavio Cobolli en dos sets (2-6, 6-7) para igualar la final de la Copa Davis (1-1) y mandar la resolución del título al definitivo partido de dobles.

Tras el duro golpe que supuso la derrota de Rafa Jódar ante Lorenzo Musetti en el primer punto, el líder de la Armada saltó a la pista con una determinación innegociable para mantener con vida el sueño español.

Lejos de acusar la presión de jugarse la supervivencia en la eliminatoria, Alcaraz convirtió la urgencia en combustible. Desde los primeros compases impuso una velocidad de bola inasumible para su rival, dominando los intercambios con un tenis tan práctico como demoledor.

Carlos Alcaraz, durante el partido contra Cobolli. REUTERS

No hubo lugar para la especulación ni para las desconexiones en el primer set: el español salió a sofocar cuanto antes la euforia italiana y cumplió su cometido con una actuación impecable de principio a fin.

Enfrente, Cobolli apenas encontró resquicios para inquietar al murciano. Sí lo hizo en el segundo set salvando dos bolas de partido de Alcaraz y mandando la manga al tie break. Allí, Alcaraz no se dejó sorprender y selló el triunfo.

Con este triunfo, España recupera el pulso y devuelve la igualdad máxima a una final vibrante. El trabajo de Alcaraz permite a la Armada llegar con la moral por las nubes al choque definitivo.

Todo el torneo, todo el esfuerzo y el destino de la Ensaladera quedan ahora reducidos a un último y apasionante partido de dobles que coronará al campeón.

Vendaval

El primer set fue una auténtica exhibición de autoridad por parte de Alcaraz. Con España contra las cuerdas y sin margen de error, el murciano saltó a la pista decidido a despejar cualquier duda desde el primer intercambio.

Tras un inicio parejo en el que ambos jugadores mantuvieron sus respectivos servicios hasta el 2-2, llegó el momento de romper el encuentro. Alcaraz subió una marcha, firmó un break quirúrgico para situarse 2-3 y desató un vendaval tenístico imposible de contener.

A partir de ahí, el parcial se convirtió en un monólogo. Desplegando un tenis tan práctico como contundente, sin fisuras ni concesiones, el español volvió a quebrar el saque rival para escaparse hasta un inapelable 2-5.

Alcaraz strikes first 😮💨 He defends the net well on his way to getting the first break of the match 💪 #DavisCup https://t.co/LIvGCkC4HI — Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2026

Enfrente, Cobolli apenas pudo ver pasar el ciclón. Pese a jugar liberado y sin la presión añadida de jugarse la supervivencia en la Copa Davis, el italiano se vio completamente desbordado por el ritmo y la precisión de su rival.

En apenas media hora de juego, Alcaraz cerró la manga por 2-6, asestando un rotundo golpe sobre la mesa que devolvía el pulso a la Armada y encendía de nuevo la ilusión española en la final.

Lejos de levantar el pie del acelerador tras un primer parcial fulgurante, Alcaraz mantuvo la misma voracidad en la reanudación. El murciano siguió gobernando el partido desde el fondo de la pista, castigando cada bola corta y sin conceder la más mínima opción con su servicio.

Cobolli intentó aferrarse al encuentro y resistir el empuje en los primeros compases, pero la inercia del español volvió a resultar imparable hasta abrir brecha con un nuevo quiebre que situó el 2-4 en el marcador.

Carlos Alcaraz, durante el partido contra Cobolli. REUTERS

Sin embargo, cuando todo parecía visto para sentencia, el partido reservó un último sobresalto. Con el servicio en su mano para cerrar el duelo por 4-6, Alcaraz vio cómo Cobolli se rebelaba contra el desenlace, soltaba el brazo y firmaba un break inesperado que devolvía la tensión a la pista y empujaba la manga hacia un final agónico.

El pulso desembocó en el tie-break, el escenario definitivo para medir los nervios. Lejos de acusar el golpe de haber dejado escapar el cierre, el murciano sacó a relucir su jerarquía en los momentos límite.

Volvió a subir el nivel, gobernó la muerte súbita con temple y precisión y abrochó el triunfo en dos sets para zanjar cualquier atisbo de remontada italiana.

El puño en alto del español certificó el empate en la eliminatoria y desató la ilusión en el banquillo nacional. Alcaraz cumplió con creces su parte del trato, devolvió el golpe a Italia y dejó la final al rojo vivo: la Copa Davis se decidirá a todo o nada en el partido de dobles.