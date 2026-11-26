La fortaleza de España en la Copa Davis no acaba en Alcaraz: Jódar abre alternativas y Granollers da otro peso al dobles

España afronta la Copa Davis siendo una de las selecciones más completas del torneo. La presencia de Carlos Alcaraz ya sería suficiente para situar a cualquier equipo entre los candidatos, pero la dimensión de esta convocatoria va mucho más allá del murciano.

Rafa Jódar, una de las grandes irrupciones de la temporada, y Marcel Granollers, referencia mundial en el dobles, completan una estructura que permite a la selección española mirar a la Ensaladera con argumentos sólidos.

La diferencia con respecto a otros años está en la profundidad. España tiene alternativas, talento en distintas posiciones y jugadores capaces de asumir responsabilidades en momentos decisivos. En una competición tan particular como la Copa Davis, esa variedad puede marcar la diferencia.

Hola, Maestro. Hola, Carlitos 🫂🇪🇸 ¡Ahora sí que estamos todos! @carlosalcaraz @DavisCup I #CopaDavis #DavisCup https://t.co/FRfDeF5UVX — Tenis España (@RFETenis) November 23, 2026

Carlitos es, naturalmente, el gran punto de partida. El murciano representa una garantía competitiva difícil de encontrar en el circuito y su presencia cambia la percepción de cualquier enfrentamiento.

Su capacidad para elevar el nivel en los momentos importantes, competir contra los mejores y asumir el peso de una eliminatoria convierte a España en un rival temible. Pero reducir el potencial del equipo a su figura sería quedarse en la superficie.

La temporada de Rafa Jódar ha añadido una dimensión inesperada a la selección. El madrileño ha pasado de ser una promesa a convertirse en uno de los nombres propios del año, hasta el punto de clasificarse para las ATP Finals en su primera temporada en el circuito.

Su progresión no solo habla de talento, sino también de una capacidad de adaptación extraordinaria a la exigencia del tenis profesional.

Jódar aporta algo especialmente valioso en la Copa Davis: una segunda opción de individuales con entidad propia. Su presencia permite que España no dependa exclusivamente de Alcaraz para sumar los puntos en los partidos individuales.

Carlos Alcaraz y Rafa Jódar .

Además, su irrupción ofrece al equipo una energía distinta, la de un jugador que llega sin el peso de una larga trayectoria en la competición, pero con la confianza de haber protagonizado una temporada de enorme crecimiento.

La combinación de ambos es uno de los grandes argumentos españoles. Alcaraz representa la jerarquía y la experiencia en la élite; Jódar, la proyección y la ambición de una nueva figura que ya compite al máximo nivel.

Los dos han conseguido clasificarse para el torneo de maestros, una circunstancia que refleja el alcance de su temporada y que sitúa a España en una posición privilegiada dentro del cuadro.

Los dobles, as bajo la manga

Sin embargo, la candidatura española no se entiende sin Marcel Granollers. El catalán es uno de los grandes especialistas del dobles mundial y su presencia eleva considerablemente las posibilidades del equipo en una modalidad que puede decidir una eliminatoria.

En la Copa Davis, donde cada enfrentamiento se resuelve al mejor de tres partidos, el dobles no es un complemento: puede ser el punto que incline la balanza.

Granollers aporta experiencia, conocimiento de la competición y una especialización que no todos los equipos pueden ofrecer. Junto a Pedro Martínez, forma una pareja con argumentos para competir ante cualquier rival.

🎾 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐢𝐫𝐭𝐢𝐞́𝐧𝐝𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐛𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚. Gerard Granollers, entrenador y hermano de Marcel Granollers, prepara a Alcaraz para jugar dobles en la #CopaDavis. A las 15:45 lo vemos todo en #LaPistaDelTenis y las 16:00 el Italia 🆚 Corea del Sur en Deportes 2. https://t.co/LPD59yqLKU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 25, 2026

La fortaleza de España reside precisamente en que puede plantear la eliminatoria desde distintos escenarios: ganar los dos individuales, repartir los puntos y decidirlo todo en el dobles o incluso encontrar en esa modalidad la vía para resolver un cruce complicado.

La convocatoria también ha demostrado que el equipo tiene capacidad para adaptarse a los contratiempos. La baja de Alejandro Davidovich por lesión obligó a incorporar a Daniel Mérida, que ya había dejado buenas sensaciones en su debut con la selección.

La ausencia del malagueño resta una alternativa importante en individuales, pero no elimina la estructura competitiva que España había construido alrededor de Alcaraz, Jódar y Granollers.

España, además, llega con el recuerdo de la final disputada el pasado año en Bolonia y con la posibilidad de conquistar su séptima Ensaladera. La selección no levanta el trofeo desde 2019, pero esta convocatoria reúne argumentos para aspirar a romper esa espera.

No siempre gana el mejor

No se trata únicamente de contar con nombres importantes, sino de que cada uno ocupa un espacio específico dentro del equipo.

La Copa Davis tiene una lógica distinta a la del circuito. No siempre gana el equipo que cuenta con el mejor jugador, sino el que consigue convertir su talento en dos puntos. España parece preparada para hacerlo desde diferentes vías.

Alcaraz puede marcar diferencias, Jódar ofrece una alternativa de primer nivel y Granollers convierte el dobles en una baza de enorme valor.

Por eso, la candidatura española no acaba en su estrella. Empieza con ella, pero se sostiene en algo más difícil de construir: un equipo equilibrado, con presente, futuro y experiencia.

En una competición donde cada punto cuenta y los márgenes son mínimos, esa combinación puede ser la mayor fortaleza de España.