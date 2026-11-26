La Alemania de Zverev naufraga ante Gran Bretaña y protagoniza la campanada de la Copa Davis: España ya conocería su rival

Ha saltado la sorpresa en la Copa Davis. Alemania ha caído eliminada en los cuartos de final ante Gran Bretaña, que será el rival de la eliminatoria que enfrenta a España ante Austria.

Las victorias de Cameron Norris y el dobles han provocado el repentino adiós del número uno del mundo. Zverev se marcha de Bolonia de la forma más dolorosa posible, poniendo fin a la temporada sin haber podido ser determinante para su equipo.

La jornada comenzó bien para el equipo británico, que se adjudicó la victoria en el primer partido con Cameron Norrie resistiendo al germano Jan-Lennard Struff.

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El primer duelo se resolvió en tres sets (6-3, 3-6, 6-2), después de que Norrie, número 52 en el 'ranking', neutralizara la reacción de su rival y resolviera con solvencia una tercera manga que controló de principio a fin.

En el segundo partido, Alemania consiguió empatar el resultado global y llevar la eliminatoria al tercer encuentro, después de que el número 1 de la selección alemana, Zverev, no fallara y resolviera de oficio su duelo contra Arthur Fery.

El enfrentamiento entre números uno, que concluyó con 6-3 y 6-2 para el de Hamburgo, empató una eliminatoria que quedaría completamente abierta para el final, en la que los doblistas británicos, Henry Patten, número uno del 'ranking' en dobles, y Neal Skupski, número 3, pasaron por encima de los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en dos sets, por 6-2 y 7-6 (6).

Patten ya sabía lo que significaba ganar a los germanos, después de que lo hiciera, junto al estadounidense Christian Harrison, en la final del Abierto de Estados Unidos este año.

𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐁𝐫𝐞𝐭𝐚𝐧̃𝐚 𝐨 𝐀𝐥𝐞𝐦𝐚𝐧𝐢𝐚. Un dobles que decide quién avanza y podría medirse a España. 📺 Al término de la eliminatoria (no antes de las 17:00), Austria-España, por 2€ con el 𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝑭𝒓𝒊𝒅𝒂𝒚 de @MovistarPlus: https://t.co/AUYXCR3uNs #LaPistaDelTenis https://t.co/KSjhrsos8q — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 26, 2026

Los alemanes no pudieron concretar su revancha particular y sucumbieron ante unos rivales que anunciaron recientemente que formarán pareja fija a partir de la próxima temporada. Los británicos mostraron mucha solidez y entendimiento, y serán uno de los rivales a batir en los próximos torneos.

La superioridad de Patten y Skupski ante los germanos, también una de las parejas más sólidas del circuito, permitió que los británicos certificaran una de las sorpresas del torneo y se verán las caras en la penúltima ronda del torneo contra España o Austria.

Gran Bretaña, liderada por Leon Smith, quien dejará de capitanear a la selección tras el torneo, alcanzó así las semifinales por primera vez desde 2019.

El equipo de Gran Betaña, uno de los países fundadores de la Copa Davis en 1900, aprovechó la fortaleza de sus dobles para vencer a los germanos y podría verse las caras siete años después con España, después de las semifinales de 2019 en las que el equipo español, con Rafa Nadal y Feliciano López formando dobles, ganó a Jamie Murray y Neal Skupski para levantar posteriormente el título.