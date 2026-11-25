Rafa Nadal, 40 años: "Mi hijo no sabe lo que significa su padre para el deporte ni tengo ilusión de que sea consciente o no"

El extenista balear Rafa Nadal analizó recientemente su presente apartado de las pistas de competición y reflexionó sobre su faceta paterna en una entrevista concedida al diario deportivo Sport.

Instalado en una etapa diferente tras poner punto final a su laureada carrera profesional, el balear subrayó que su única meta consiste en ejercer una paternidad cercana y normalizada, al margen de la magnitud de su leyenda.

El deportista manacorí detalló con franqueza la postura que mantiene ante la inocencia de su hijo respecto a lo que ha significado para el deporte: "Primero de todo, no tengo ni la más mínima intención ni tampoco ilusión de que sea consciente o no consciente. Al final lo único que quiero es de alguna manera ser un buen padre. Supongo que con el tiempo sabrá, pero no será por mí, la verdad, que no soy yo el que le dice nada, más bien lo contrario muchas veces".

Asimismo, descartó cualquier anhelo de moldear a su primogénito a imagen y semejanza de su figura, priorizando los valores y la formación humana sobre la alta competición:

"Me gustaría que practicara deporte sin ninguna duda, no más que seguir mis pasos, sino que practicara deporte. Creo que el deporte en general es una forma de crecer con unos valores adecuados. El deporte por sí mismo te ayuda a evolucionar como persona y normalmente cuando estás practicando deporte estás en ambientes positivos. Creo que el deporte por norma general conlleva todos esos atributos que ayudan a crecer de manera adecuada".

Nadal también repasó el dilema de compatibilizar el calendario internacional con la crianza de los hijos, asumiendo las ventajas que supuso el retiro para el menor: "A mí me hubiera costado estar viajando por el mundo y dejar a la familia en casa, y entiendo que según qué edades es complicado tenerlos todo el día siguiéndote por todo el mundo"

"En ese sentido, me hubiera gustado haber compartido un poquito más de tiempo viajando por el mundo, porque fue una experiencia bonita el poco tiempo que lo hicimos, tanto para mí como para mi mujer como para él. Llegó a su fin cuando tenía que llegar y sin ningún tipo de lamentación", añadió.

Rafa Nadal, en el palco del Real Madrid. Reuters

Y continuó: "Para los niños la estabilidad es buena, y tener una base más sólida de la que pueden tener los niños cuando están persiguiéndote por todo el mundo les ayuda a crecer en un ambiente un poco más estable".

Finalmente, remarcó la calma con la que reorganizó su cotidianidad fuera de las pistas: "La transición a esta nueva etapa creo que ha sido dulce. El hecho de saber que no había nada más creo que me ha ayudado definitivamente a no pensar que podía estar en otro lugar del que estoy. Feliz con mi vida, dedicándome a mis cosas, la familia".

"Así como antes llevaba una rutina muy marcada prácticamente todos los días de mi vida, hoy la rutina diría que es siempre en torno a la familia y el trabajo es un poco más aleatorio", finalizó.