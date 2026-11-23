Alcaraz domina el arte de competir: la transformación que explica su primera corona de maestro ante Zverev en Turín

Carlos Alcaraz terminó en el suelo, liberado después de dos horas y un minuto de final. Había derrotado a Alexander Zverev, levantado tres puntos de set consecutivos y conquistado por primera vez las ATP Finals. Pero el desahogo no pertenecía únicamente a aquella noche.

Detrás estaban la lesión de muñeca que interrumpió su temporada, la reconstrucción del regreso y una semana en Turín que también le había exigido tomar decisiones lejos de la pista. El 6-2 y 7-6(7) premiaba su tenis. La celebración explicaba cuánto había costado sostenerlo.

"Fue un año atípico, pero muy bonito. Momentos muy buenos, momentos muy malos. Hemos aprendido de cada uno de ellos y poder terminar con el trofeo es algo impresionante", resumió después de la final.

La frase describía un recorrido que no ha terminado: Alcaraz confirmó que este lunes se incorporará a España en Bolonia para disputar la Copa Davis. Cerrada una cuenta pendiente, aparece otra. La Ensaladera todavía no figura entre sus conquistas.

Entre Turín y Bolonia viaja una versión del murciano que ha encontrado continuidad desde su reaparición. No ha dejado de buscar golpes ganadores ni de asumir riesgos. Ha ampliado sus respuestas: sabe imponerse, remontar y gestionar encuentros en los que su cuerpo introduce una incertidumbre adicional. Su primera corona de maestro nace de esa combinación.

La lesión sufrida en Barcelona le mantuvo más de cuatro meses apartado del circuito. El paréntesis llegó después de un comienzo de temporada con títulos en Australia y Doha, además de la final de Montecarlo.

Alcaraz pasó de competir por los grandes trofeos a trabajar para recuperar una normalidad que hasta entonces parecía garantizada.

Carlos Alcaraz, con el trofeo de las ATP Finals. Reuters

Tras vencer a Zverev, destacó la intervención de Samuel López y de su hermano Álvaro, sus entrenadores, durante aquel proceso. Según explicó en rueda de prensa, ambos cuidaron especialmente la comunicación, sostuvieron un mensaje positivo y le ayudaron a recuperar la motivación para entrenarse.

El trabajo no se limitó a corregir golpes: también consistió en que volviera a encontrarse bien fuera de la pista.

Esa dimensión ayuda a entender el regreso sin convertir la lesión en una explicación automática de cada mejora. La ausencia no le hizo ganar por sí sola. Hubo rehabilitación, preparación y una reconstrucción de la confianza. El propio jugador vinculó su disposición para entrenar con la estabilidad que había encontrado alrededor.

La vuelta tampoco produjo resultados inmediatos en todos los escenarios. Shelton le eliminó en los cuartos de final del US Open y Bergs le derrotó en la tercera ronda de Shanghái. Sin embargo, los títulos de Tokio, Viena y París fueron dando consistencia a su recuperación. Turín ha prolongado esa secuencia hasta las catorce victorias consecutivas.

Ganar sin exigirse lo mismo

La semifinal ante Shelton permitió observar la evolución. Alcaraz perdió el primer set y necesitó una remontada para imponerse por 3-6, 6-3 y 7-6(1). El mismo adversario que había frenado su regreso en Nueva York volvía a ponerle delante un partido incómodo.

Esta vez encontró la manera de resolverlo y dominó con claridad el desempate definitivo.

Había llegado a ese encuentro pendiente del muslo izquierdo, después de las molestias sufridas contra Medvedev. Las pruebas descartaron una lesión en el isquiotibial, pero no eliminaron la necesidad de comprobar cómo respondía al esfuerzo. Era un episodio diferente de la dolencia de muñeca que había provocado su larga ausencia.

Ya con el trofeo, Alcaraz explicó la dificultad de competir bajo esa incertidumbre: "Las pruebas salieron bien, teníamos la preocupación de cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Aunque no estuvo sobre la mesa el retirarse". El diagnóstico permitía jugar, pero cada partido debía confirmar después qué podía exigir al organismo.

Su aprendizaje había aparecido en una reflexión anterior a la final: "Quizás no he hecho el loco como podía haber hecho en otro momento". Reconocía que no necesitaba perseguir determinadas pelotas imposibles y que esa selección de esfuerzos podía servirle incluso sin molestias.

No se trataba de reducir la ambición, sino de evitar que cada punto reclamara un gasto indiscriminado.

La noche del domingo ofreció el balance de esa gestión. "Después de una semana muy intensa, muy difícil, no solamente físicamente, sino mentalmente. Tener que tomar decisiones muy difíciles junto con mi equipo. Al final acabar de esta manera es algo impresionante, algo increíble", explicó.

La exigencia había continuado también entre partidos.

Respuesta en puntos decisivos

Zverev llegaba a la final con una credencial especialmente incómoda: no había perdido un juego de servicio durante el torneo. Alcaraz quebró esa resistencia y encontró en el segundo saque del alemán una oportunidad para hacer daño al resto.

El número uno dejó de disponer de la comodidad que había acompañado su recorrido hasta el domingo.

El murciano no necesitó que todo funcionara sin interrupciones. En el segundo set permitió la reacción de su rival y el encuentro terminó concentrado en un desempate. Con 3-6, afrontó tres oportunidades consecutivas de Zverev para forzar la tercera manga. Ganó seis de los siete puntos siguientes.

Su primera Copa de Maestros se decidió allí, cuando el margen era mínimo.

Alcaraz, junto a Zverev tras la final de las ATP Finals. Reuters

La secuencia completa explica mejor el título: una fase de grupos sin perder sets, una semifinal remontada y una final cerrada después de sobrevivir al momento más comprometido. Alcaraz fue capaz de ganar con desarrollos diferentes.

La victoria, además, mantiene su pleno ante Zverev en finales: tres triunfos en tres enfrentamientos por el título. Su balance general contra el alemán queda en ocho victorias y seis derrotas. A los 23 años, alcanza los treinta trofeos de categoría ATP y termina el circuito individual con seis títulos en 2026.

"Era un objetivo claro siempre al principio de cada año. No voy a decir fracaso tras fracaso, pero derrota tras derrota y el año pasado me quedé cerca. Tenía ganas", reconoció. La final perdida ante Sinner en 2025 había dejado una referencia cercana. Esta vez consiguió completar el recorrido.

La Davis, conquista pendiente

La celebración no cierra la temporada. "La Davis es algo muy importante para mí. Una semana... Vamos a ir para allá", confirmó después del triunfo. Alcaraz viajará este lunes a Bolonia para incorporarse al equipo de David Ferrer. La duda de los días anteriores ha quedado resuelta.

España debutará el jueves 26 ante Austria. Si avanza, disputará las semifinales contra el vencedor del Gran Bretaña-Alemania. Alcaraz compartirá equipo con Rafa Jódar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Dani Mérida en la búsqueda de la séptima Ensaladera española. Para él sería la primera.

La competición exige cambiar de escala: el rendimiento individual pasa a formar parte de una eliminatoria que depende también de los compañeros. Haber ganado en Turín no garantiza nada en Bolonia, pero sí ofrece a España un jugador con confianza, continuidad y experiencia reciente en situaciones de presión.

Alcaraz situó la recuperación como prioridad inmediata: "Voy a hacer lo mismo que he ido haciendo después de cada partido para estar lo mejor posible físicamente", explicó, antes de fijar su propósito: "Dar lo mejor de mí, intentar ayudar al equipo lo máximo que podamos".

Ese es el puente entre los dos desafíos. Después de meses trabajando para regresar, ha aprendido a competir también con las limitaciones y las dudas que aparecen durante el camino. Turín le ha dado una respuesta y un trofeo. Bolonia le ofrece la oportunidad de trasladar esa versión a una conquista compartida.