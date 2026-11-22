El murciano sacó de quicio al número uno del mundo en el primer set, pero el alemán presentó batalla en la segunda manga (6-2, 7-6).

Alcaraz es el nuevo maestro del tenis: se impone a Zverev en las ATP Finals y rompe una sequía de 28 años en el tenis español

Primero fue Manuel Orantes (1976), luego Álex Corretja (1998) y ahora ha sido Carlos Alcaraz. El tenista español ha conquistado las ATP Finals, conocida como la Copa de Maestros, y ha roto la sequía de 28 años del tenis español sin levantar este entorchado [Narración y estadísticas del partido: Alexander Zverev - Carlos Alcaraz].

El de El Palmar es el nuevo maestro del tenis mundial. En su segunda final en Turín -la primera, el año pasado, la perdió ante Sinner- se comió al tenista alemán, dos veces ganador de las ATP Finals (2018 y 2021).

Alcaraz le sacó de quicio y provocó que ya en el primer set, Sascha se fuera mentalmente del partido. No necesitó el español hacer un tenis superlativo, bastó con jugar concentrado, sin cometer errores para ganar al número uno del mundo.

NO WAY 🤯🤯🤯 @carlosalcaraz comes up with an OUTRAGEOUS tweener lob!!! #NittoATPFinals https://t.co/7bWVDVKnAB — ATP Tour (@atptour) November 22, 2026

Zverev, que no había concedido ningún break en esta Copa de Maestros, ya en su primer servicio tuvo que sudar la gota gorda para mantenerlo. Enfrente había un vendaval que si bien no aprovechó las dos primeras bolas de rotura que tuvo, en el siguiente juego aplicó un castigo doble.

El español consiguió que el alemán fuera todo un mar de nervios. Acumulando un error no forzado detrás de otro, su confianza se vio debilitada; mientras Alcaraz, muy bien de piernas y valiente en la red, seguía concentrado en su partido.

A pesar de que las sensaciones transmitían una clara superioridad de Carlitos, la final reflejaba una gran igualdad. El tenista de El Palmar también tuvo que sufrir para mantener su servicio. Hasta tres bolas de break tuvo que salvar para confirmar el quiebre.

Alcaraz, muy sólido

Habían transcurrido 30 minutos de partido y tan solo se habían jugado cuatro juegos. Parecía que el primer set iría para largo, pero nada más lejos de la realidad. Fue un coser y cantar para Alcaraz.

Encontrando las grietas en el juego del alemán selló la segunda rotura. Seguía fallón Zverev, quien no había estado tan exigido en un partido como con el murciano, pero no se iba a rendir tan fácilmente.

Se confió tanto Carlitos con el 1-4 y sirviendo que, con un poco que le apretó Sascha, empezó a cometer errores y con una doble falta le regaló al alemán su primer break del partido.

Eso sí, no se apoderó el pánico de él. Con un globo entre las piernas que Zverev remató a la red empezó a sonreír. Estaba cómodo, disfrutando el partido; mientras que su rival lanzaba su raqueta contra una valla publicitaria.

Alexander Zverev discute con la juez de silla en la final de las ATP Finals. Reuters

Empezó a discutir el germano con la juez de silla, después de recibir otro warning por tardar en sacar, estaba completamente fuera de la final y la frustración certificó el primer set de Alcaraz.

Sólido al saque e inspirado al resto, Carlitos mandaba en la final y ya estaba a tan solo un parcial de conquistar las ATP Finals por primera vez en su carrera. La clave estaba siendo el segundo saque y ahí Alcaraz estaba destrozando al alemán.

Obligado a mejorar, y después de pasar por el vestuario entre el primer y el segundo set, Zverev consiguió bajar sus pulsaciones y comenzó fuerte la segunda manga. Sin embargo, el español no aflojaba e iba a lo suyo.

Más rápido de piernas y con más recursos en su tenis, Carlos Alcaraz empezó a desequilibrar el juego. A Zverev se le vio pequeño, como casi siempre le ha pasado cuando se ha enfrentado contra el español y Jannik Sinner.

Con un juego en blanco rompió el servicio del alemán, completamente abatido; pero contra todo pronóstico, el murciano se despistó. Con el 4-2 se veía ya ganador. No era para menos, estaba bordando el tenis; pero se fue.

Daba la sensación de que el partido lo tenía Carlitos bajo control, pero el alemán fue mejorando poco a poco y consiguió romper el saque del español después de un fallo con el revés del murciano. El set se igualaba otra vez.

El tie-break iba a decidir quién se llevaría el segundo parcial: si lo hacía Alcaraz ya certificaba su victoria en la Copa de Maestros, si lo hacía Zverev la final se iba al tercer set. No obstante, fue el español quien se llevó el gato al agua.

Sacó su mejor versión y cerró la temporada ATP por todo lo alto, con la conquista de las ATP Finals, también conocida como Copa de Maestros, que solo habían logrado dos españoles hasta la fecha: Manuel Orantes, en 1976, y Álex Corretja, en 1998.