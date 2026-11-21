¿Qué ocurre con Sinner? La amenaza de pasar un año sin competir entre rehabilitaciones fallidas y el riesgo de quirófano

El 12 de julio de 2026, Jannik Sinner besaba el trofeo de Wimbledon bajo el cielo plomizo de Londres. Había doblegado a Alexander Zverev en una final a cuatro sets, consolidando su estatus en la cúspide del tenis mundial.

Parecía la confirmación de una hegemonía absoluta, el enésimo golpe sobre la mesa de un jugador que llevaba años dominando el circuito. Sin embargo, el eco de los aplausos en la pista central del All England Club fue lo último que escuchó en un partido oficial.

Hoy, algo más de cuatro meses después de aquella tarde de gloria, el transalpino se asoma a un precipicio deportivo que amenaza con devorar la primera mitad de su próxima temporada. Lo que en un principio se diagnosticó como un alto en el camino necesario para apagar una inflamación, ha mutado en una pesadilla clínica.

La paciencia, virtud indispensable en la recuperación de cualquier atleta de élite, se ha agotado frente a la cruda realidad de un cuerpo que no responde.

El tenis mundial asiste con expectación y cierta incredulidad a un estancamiento que ha dinamitado todos los plazos previstos, convirtiendo el fantasma de un año entero sin competir en una posibilidad aterradoramente real.

Tratamiento fallido

El calvario silencioso de Sinner comenzó a fraguarse paradójicamente en su momento de mayor éxito. Las molestias en la rodilla derecha ya estaban presentes durante la gira de hierba, pero la adrenalina y el gen competitivo enmascararon un problema subyacente que exigiría su peaje más tarde.

Tras levantar el título en Londres, el italiano pisó el freno de emergencia. El diagnóstico inicial hablaba de una inflamación crónica en la articulación. No había rotura evidente, por lo que el camino a seguir dictaba prudencia, fisioterapia y un control estricto de las cargas de trabajo.

El 6 de octubre, Sinner y su equipo tomaron una decisión dolorosa pero, en teoría, estratégica: dar por finalizada la temporada 2026. Renunciaba así a defender sus opciones en las ATP Finals de Turín ante su público y dejaba huérfana a Italia para la fase final de la Copa Davis.

El mensaje oficial destilaba un optimismo contenido. Se apostaba ciegamente por un tratamiento conservador, esquivando el quirófano con la promesa de regresar al cien por cien para el Open de Australia en enero de 2027.

Durante semanas, la hoja de ruta pareció inamovible, pero el silencio mediático que rodeaba sus entrenamientos en el gimnasio ocultaba una recuperación estancada.

La premisa del reposo no estaba dando sus frutos. Cada vez que el jugador intentaba elevar la intensidad en pista para probar sus apoyos, la rodilla dictaba sentencia y el dolor reaparecía, dejando patente que el tejido no se estaba regenerando.

Gira de urgencia médica

La alerta roja se ha encendido definitivamente en esta recta final de noviembre. El tratamiento conservador se ha declarado extraoficialmente fallido.

Las últimas informaciones filtradas por el entorno del jugador, y destapadas por periodistas como el italiano Carlo Galati, apuntan a un problema estructural más grave de lo anticipado, centrando ahora el foco en el menisco lateral de la pierna derecha.

Ya no se trata únicamente de apagar un incendio inflamatorio, sino de intervenir un tejido que se niega a sanar por sí solo.

Ante este escenario, el equipo de Sinner ha emprendido un peregrinaje médico de urgencia buscando certezas. Tras consultas previas con especialistas en Francia y la evaluación a distancia de historiales en Estados Unidos, el destino clave se encuentra ahora en Finlandia.

Allí le espera el doctor Lasse Lempainen, una verdadera eminencia en cirugía ortopédica deportiva, célebre en toda Europa por haber reconstruido las rodillas de múltiples estrellas del fútbol de élite.

La visita a la clínica finlandesa no es un trámite rutinario; es el punto de inflexión definitivo. Lempainen tiene la última palabra tras revisar el estado real del menisco, pero en el círculo íntimo del tenista ya se asume que la intervención quirúrgica ha dejado de ser el temido último recurso para convertirse en la solución más lógica y necesaria.

El abismo de 2027

Aceptar el paso por el quirófano supone un cataclismo inmediato para el calendario del italiano. Una cirugía de menisco lateral a estas alturas del año exige un proceso de posoperatorio y readaptación física progresiva que oscila entre los cuatro y los seis meses.

Los plazos de la biología son implacables y borrarían de un plumazo su presencia en el Open de Australia, evaporando también sus opciones de disputar la gira estadounidense de pista dura en Indian Wells y Miami, y comprometiendo de lleno la temporada de tierra batida primaveral.

Si Sinner no reaparece hasta los meses de mayo o junio de 2027, se consumará un año natural completo apartado del circuito. Este abismo temporal conlleva unas consecuencias matemáticas devastadoras.

Al descontarse semana a semana los puntos conseguidos en los últimos doce meses, su casillero ATP quedará literalmente a cero en el momento de su regreso, expulsándolo del Top 100.

Para poder inscribirse en los cuadros principales de los Grand Slams y los Masters 1000, Sinner dependerá exclusivamente del Ranking Protegido, la herramienta de la ATP para lesiones de larga duración.

Sin embargo, este estatus de protección le garantizará su presencia, pero no la condición de cabeza de serie. El capricho de los sorteos podría emparejarle en sus primeras rondas contra rivales del máximo nivel, exigiéndole una versión excelente desde el primer raquetazo.

El desafío que tiene por delante Jannik Sinner trasciende lo puramente médico y quirúrgico. Su vuelta exigirá una resiliencia mental hercúlea para resetear su carrera, sacudirse el óxido de la inactividad y volver a escalar, desde la zona más oscura del ranking, la misma montaña que un día ya supo conquistar.