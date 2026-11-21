Ben Shelton, 24 años, sobre su infancia: "El tenis me parecía aburrido, estaba obsesionado con el baloncesto y el béisbol"

Resulta difícil imaginar que el actual número cuatro del mundo y gran sensación del tenis estadounidense estuvo a punto de dar la espalda a la raqueta antes de empezar.

Este sábado 21 de noviembre de 2026, mientras se prepara para saltar al Inalpi Arena de Turín y disputar las semifinales de las Nitto ATP Finals frente a Carlos Alcaraz, Ben Shelton vive el punto más alto de una temporada consagratoria.

Con 24 años, el finalista del último US Open y ganador de cuatro títulos este año -incluido el Masters 1000 de Canadá- es una de las mayores estrellas del circuito, ahora acompañado en su banquillo por el prestigio de Juan Carlos Ferrero junto a su padre, Bryan.

Sin embargo, el camino de este zurdo explosivo comenzó muy lejos de las pistas. A diferencia de la mayoría de sus rivales, formados en academias desde los cinco años, Shelton creció en Florida rechazando la herencia familiar.

Aunque su padre fue jugador profesional y entrenador universitario, en casa nunca hubo imposiciones. "No me encantaba el tenis al principio y no quería formar parte de ello, solo quería jugar otros deportes", confesó el norteamericano al recordar sus primeros pasos con una raqueta y un globo.

Durante su niñez, su pasión pertenecía por completo a las disciplinas colectivas. "El tenis me parecía aburrido, estaba obsesionado con el baloncesto y el béisbol", admitió Shelton, quien también brilló como quarterback en el fútbol americano hasta los doce años.

Para él, la camaradería del vestuario superaba con creces la soledad de la red: "Me gusta jugar en un ambiente de equipo. Creo que te ayuda como persona, no solo como jugador".

Esa formación multideporte, lejos de frenarlo, moldeó el físico privilegiado que hoy intimida. Él reconoce la huella de aquellos años en su golpe más letal: "Probablemente lo único que tiene una correlación directa con el tenis es el saque, como seguramente pueden ver. Eso es lo único que me llevé del fútbol americano a la pista de tenis".

El punto de inflexión llegó alrededor de los diez años, tras presenciar un entrenamiento del equipo universitario de su padre en Florida. Contagiado por la intensidad de aquellos jóvenes, se acercó a Bryan y pronunció las palabras que cambiarían su destino: "Vale, ahora quiero intentarlo de verdad".

Hoy, con el billete a la final de maestros en juego ante Alcaraz y consolidado como la principal raqueta de Estados Unidos, la historia de aquel niño que prefería el balón ovalado demuestra que, a veces, llegar tarde a la cita es la mejor manera de conquistar la cima.