Djokovic, 39 años, sobre su infancia: "Hacía cola a las 5 de la mañana para conseguir un trozo de pan y un trago de leche"

El máximo ganador de Grand Slams de todos los tiempos forjó su implacable espíritu competitivo en la supervivencia extrema, mucho antes de alzar trofeos.

La niñez de Novak Djokovic en la Serbia de los años noventa transcurrió muy lejos de los lujos habituales en el deporte de élite actual, estando marcada por la precariedad económica y el terror de los ataques de la OTAN.

Tras coronarse en el Abierto de Australia en enero de 2023, el jugador detalló la crudeza de aquellos años en una entrevista para Sony Sports Network: "He vivido dos guerras y un embargo. Desde las 5 de la mañana hacía cola para conseguir pan y leche".

Aquellas largas esperas de madrugada junto a su abuelo para poder llevar comida a casa se sumaban al constante desgaste psicológico que provocaba el conflicto.

En octubre de 2024, a través de sus redes sociales, el serbio confesó el pánico que sentía al escuchar las alertas nocturnas: "Es el temor a lo desconocido. No saber si la próxima sirena o bomba va a caer sobre tu casa o la de tus amigos".

Novak Djokovic juega a tenis de niño. Redes sociales

En ese mismo relato, recordó el dramático instante en que su madre se desmayó al golpearse en plena oscuridad mientras huían a ciegas hacia un refugio subterráneo. Siendo el hermano mayor, Djokovic tuvo que crecer de forma precipitada y asumir el papel de adulto junto a su padre.

Pese al aislamiento internacional que sufrían los atletas serbios, encontró su vía de escape en el tenis. Sorprendentemente, llegó a entrenar sobre los escombros de zonas bombardeadas, al considerar que eran los lugares menos propensos a recibir un segundo ataque.

Toda esta lucha por sobrevivir fue el verdadero germen de su resiliencia. Así lo resumió ante la prensa en febrero de 2020 desde Melbourne: "Este tipo de cosas te hacen más fuerte y te generan más hambre por el éxito".

Hoy, a las puertas de los cuarenta años, el recuerdo de los refugios antiaéreos y el desabastecimiento en Belgrado sigue siendo el combustible inagotable que alimenta la leyenda de su raqueta.