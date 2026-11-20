El murciano sigue sin ceder ningún set en la Copa de Maestros y superó sin dificultades al tenista italiano (6-4, 6-1).

Alcaraz deja atrás las molestias y avanza hacia semis tras ganar a Cobolli y firmar el pleno de victorias en las ATP Finals

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales de las ATP Finals y lo ha conseguido firmando un pleno de victorias en la 'fase de grupos'. Ante Cobolli, un partido que se antojaba muy complicado a tenor de las molestias -no lesión- en los isquiotibiales de la pierna izquierda, el murciano sacó el rodillo (6-4, 6-1) [Narración y estadísticas del partido: Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli].

El murciano se enfrentará el sábado en semifinales a Ben Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero, y busca conquistar un torneo que aún falta en su extenso palmarés. El italiano, por su parte, abandona el torneo en blanco tras caer también ante Medvedev y Tiafoe.

El encuentro, intrascendente en lo deportivo debido a que el español estaba clasificado matemáticamente como primero y el italiano eliminado, duró una hora y cinco minutos, en los que Alcaraz, que no cedió un set en sus tres encuentros hasta ahora, doblegó a su rival y despejó dudas.

Shot-making of the highest order! An incredible backhand from @carlosalcaraz on his way to claiming the opening set 6-4 over Cobolli. #NittoATPFinals https://t.co/wEpXoAL2Kz — ATP Tour (@atptour) November 20, 2026

Saltó a la pista del Inalpi Arena con la intención de dosificar esfuerzos y evitar movimientos bruscos. Limitó los desplazamientos laterales más exigentes y renunció, en la medida de lo posible, a las arrancadas y frenadas explosivas.

No era, desde luego, el escenario ideal para afrontar un partido de máxima exigencia, especialmente ante un rival de la entidad de Cobolli. Sin embargo, Carlos Alcaraz volvió a demostrar que está hecho de otra pasta.

Desde los primeros intercambios dejó claro que las limitaciones físicas no iban a condicionar su tenis. El murciano encontró una extraordinaria limpieza en sus golpes, conectando la pelota con una precisión y una potencia que desarmaron por completo a su adversario.

Cobolli encajó un break en el arranque de cada set y apenas encontró respuestas ante el vendaval ofensivo de un Alcaraz que encadenaba golpes ganadores y dominaba los intercambios con una autoridad incontestable.

Su servicio también funcionó a un nivel sobresaliente, acompañado de una precisión extraordinaria desde el fondo de la pista y una lectura del juego que le permitió encontrar siempre la mejor solución.

Alcaraz ofreció una nueva exhibición de talento, madurez y capacidad competitiva para superar un partido que, por sus circunstancias, presentaba dificultades añadidas.

El español ya tiene la mirada puesta en las semifinales de las ATP Finals 2026, donde le espera Ben Shelton. Y, a tenor de lo mostrado ante Cobolli, sus sensaciones no pueden ser mejores.