Alarma Alcaraz en las ATP Finals: hora y cuarto de pruebas por sus molestias y cancelado el entrenamiento de este jueves

Carlos Alcaraz canceló este jueves su entrenamiento en Turín y se sometió a una resonancia magnética para conocer el alcance de las molestias en el isquiotibial izquierdo que sintió durante su victoria ante Daniil Medvedev.

El número tres del mundo pasó algo más de una hora en el Instituto de Medicina del Deporte, junto al Inalpi Arena: entró a mediodía y seguía dentro a las 13:00, cuando debía empezar a entrenar.

Ya clasificado para las semifinales de las ATP Finals, el murciano está pendiente del resultado de las pruebas para decidir con su equipo si sigue compitiendo.

Alcaraz acudió al centro acompañado por su médico, Juanjo López, su fisioterapeuta, Juanjo Moreno, y su preparador físico, Alberto Lledó. El español ya se había sometido a una primera exploración el miércoles por la tarde, poco después del partido, en la que no se apreció nada concluyente.

La sesión del jueves, que iba a compartir con el júnior brasileño Guto Miguel, se suspendió por precaución. Por el momento, no se ha dado a conocer el resultado de la resonancia.

La molestia apareció en el primer juego del segundo set contra Medvedev. Alcaraz continuó hasta el cambio de lado, cuando pidió que lo atendiera el fisioterapeuta del torneo.

Volvió a la pista con un vendaje en el muslo izquierdo y conservó la ventaja que ya tenía en la segunda manga. Cerró el encuentro por 6-2 y 6-4 en una hora y 11 minutos, sin ceder su servicio.

Carlos Alcaraz, en las ATP Finals. EFE

"He notado un poco la molestia, no voy a mentir", reconoció después del partido. Alcaraz explicó que se apoyó en el saque para administrar la ventaja y evitó los desplazamientos más exigentes.

El murciano se mostró prudente pese a haber podido acabar el encuentro: "Lo valoraremos con mi equipo y con mi fisioterapeuta, pero creo que el resto del día y mañana van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona".

Cobolli, la próxima cita

El siguiente partido de Alcaraz está programado para el viernes a las 14:00 ante Flavio Cobolli.

El español no necesita ganar para asegurar el primer puesto del grupo Ivan Lendl: sus victorias ante Frances Tiafoe y Medvedev, unidas al triunfo del estadounidense sobre Cobolli el miércoles por la noche, ya le garantizan el liderato.

El italiano está eliminado y Tiafoe y Medvedev se disputarán la otra plaza del grupo en semifinales.

Si puede seguir compitiendo, Alcaraz se medirá el sábado al segundo clasificado del grupo John McEnroe. La final se juega el domingo, de modo que, si llega a ella, tendría tres partidos en tres días contando el de Cobolli.

Después le espera la fase final de la Copa Davis, que se celebra del 24 al 29 de noviembre en Bolonia. Alcaraz ya se perdió la última edición por un edema en el isquiotibial. Esa cita con España añade otra decisión a la que el tenista y su equipo tienen que tomar en Turín.