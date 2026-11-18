El español dio el susto al inicio del segundo set con unas molestias musculares, pero acabó el partido con cierta normalidad (6-2, 6-4).

Alcaraz no levanta el pie del acelerador y vence a Medvedev para dejar encarrilado su pase a las semifinales de las ATP Finals

Carlos Alcaraz camina con paso firme hacia la corona de las ATP Finals. El tenista murciano rubricó una actuación pletórica para doblegar a Daniil Medvedev en dos sets (6-2, 6-4), exhibiendo una autoridad incontestable de principio a fin.

Lejos de acusar la presión del escenario, Alcaraz desplegó un tenis arrollador que redujo a cenizas las esperanzas del jugador moscovita y cimentó virtualmente su pase hacia las ansiadas semifinales del torneo.

La victoria confirmó que el nivel mostrado en su debut frente a Tiafoe no fue un destello aislado, sino una verdadera declaración de intenciones. Alcaraz está ofreciendo una versión superlativa, conjugando una agresividad letal con un dominio absoluto de la pista.

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Cada golpe resonó como un mensaje directo al resto de aspirantes al título: el español no ha acudido a la cita para especular, sino para gobernar.

Se anticipaba un duelo de desgaste ante uno de los defensores más rocosos del circuito, pero el guion saltó por los aires ante el ímpetu de Alcaraz. Con una derecha afilada y una concentración de hierro, transformó lo que prometía ser una batalla de ajedrez táctico en un monólogo inapelable.

Sin miramientos

Carlos Alcaraz irrumpió en la pista de las ATP Finals con la autoridad de un vendaval para adjudicarse el primer parcial ante Medvedev por un rotundo 6-2. Aunque los compases iniciales dibujaron la igualdad táctica que se presupone a dos colosos del circuito, la trinchera del moscovita cedió en el quinto juego.

Medvedev cometió el primer pecado de la tarde: una inoportuna doble falta concedió el 15-40 y, de inmediato, estrelló una segunda bola en la red para entregar su saque y quedar 3-2 abajo.

A partir de esa fisura, el español confirmó la ventaja sin el menor apuro, espoleado por el súbito colapso de su rival. El ruso se extravió en un bucle errático, devorado por constantes errores no forzados que el murciano castigó con frialdad clínica.

Un nuevo break, esta vez impoluto y en blanco, terminó de dinamitar la manga. Implacable, Alcaraz solventó su último servicio con jerarquía, apretó el puño y clausuró el primer acto en apenas media hora de exhibición.

9.3 performance rating so far. 📈 @carlosalcaraz races through the opening set 6-2 vs Medvedev! #NittoATPFinals https://t.co/YkAHLnNbbx — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2026

El segundo parcial arrancó de la peor manera posible para los intereses de Medvedev, que parecía arrastrar todavía los fantasmas de la manga anterior. A las primeras de cambio, Alcaraz asestó un nuevo zarpazo en forma de rotura.

Sin otorgar el más mínimo margen de reacción, el español confirmó el break con su servicio para colocarse con un rápido 2-0 en el marcador. Esa temprana ventaja terminó de resquebrajar la moral del ruso y allanó el horizonte del murciano hacia la victoria.

Susto y victoria

La tónica se mantuvo al reanudarse el juego. Alcaraz perdonó una primera bola de break, pero no titubeó con la segunda, asestando un golpe temprano que minó definitivamente la moral de Medvedev. La única alarma saltó con el 2-1 a favor, cuando el murciano solicitó tiempo médico para recibir un vendaje en el muslo izquierdo.

Lejos de inquietarse, el español regresó intacto a la pista, amarró su servicio sin sufrimiento y ahuyentó cualquier fantasma colocando el 3-1 en el luminoso.

‼️ 𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐫𝐚𝐳. El tenista español tiene que pedir tiempo médico para ser atendido por el fisio. #NittoATPFinals #LaPistaDelTenis https://t.co/B8ipXXUWMk — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 18, 2026

Si el percance físico invitaba a la rebelión del moscovita, este nunca supo aprovecharla. Medvedev, incapaz de encontrar un solo hueco por el que hacer daño, facilitó el desenlace con sus repetidos errores. Frente a él, un Alcaraz repleto de madurez táctica administró su ventaja con puño de hierro, avanzando sin sobresaltos hasta el 4-2 y el posterior 5-3 para rozar la victoria con los dedos.

El cierre no admitió réplicas. Superando el contratiempo muscular y a un rival hundido en sus propias dudas, Alcaraz selló un triunfo inapelable. Tal y como hizo en su debut ante Tiafoe, el español demostró un nivel superlativo en estas ATP Finals, abandonando la pista con la certeza de quien camina, imparable, hacia el título de Maestros.