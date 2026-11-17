Diallo y el despertar de "una esperanza de cambio" en la FIFA de Infantino: "Se han abofeteado los valores de nuestro deporte"

Philippe Diallo, máximo responsable de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ha dado un paso al frente este martes como el candidato impulsado por la UEFA para disputarle la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino.

Avalado por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la federación gala y con el visto bueno del presidente de su país, Emmanuel Macron, el dirigente subrayó que su irrupción "ha despertado una esperanza de cambio" y apostó por implementar una "dirección colegiada" en la cúpula del fútbol mundial.

"Tengo la experiencia, la convicción, los valores. Mi candidatura es creíble frente a la actual dirección de la FIFA", sentenció en su primera comparecencia pública.

El candidato francés rechazó de plano el modelo actual, advirtiendo que "no puede haber un liderazgo solitario en el lugar donde los grandes retos del fútbol se deciden sin ninguna transparencia. Voy a proponer una gobernanza abierta, colegiada. En la que el presidente se encargará de la estrategia, de la visión y que deje al secretario general gestionar los asuntos corrientes de la FIFA".

Lejos de conformarse con articular "una campaña de fachada", Diallo se mostró convencido de sus opciones reales de victoria frente a Infantino. "No voy a presentarme solo para tener una postura de oposición. Quiero ganar", aseveró.

Para lograrlo, confía en el empuje "consecuente" que le otorga el respaldo de la UEFA y en los avales de otros territorios: "De manera espontánea he recibido muestras de apoyo de otros continentes que serán desveladas en los próximos días. Me honra que en otros continentes haya gente que comparte mi visión del fútbol", añadió Diallo.

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Reuters

Además, confirmó acercamientos directos con el aspirante japonés Kohzo Tashima con el objetivo de aglutinar apoyos. "Si queremos ganar, hay que unir fuerzas entre quienes compartimos la misma visión. Ya ha habido contactos", adelantó.

El dirigente galo también reivindicó el peso histórico de su federación, recordando que proviene "de uno de los países miembros fundadores de la FIFA, que desde hace quince años ocupa una de las tres primeras plazas de la clasificación y que ha jugado cuatro de las últimas ocho finales del Mundial".

Choque frontal con Infantino

Durante su intervención, Diallo fue implacable con la administración del actual mandatario suizo. Repasó diversas polémicas recientes, desde la creación de nuevas sociedades comerciales y el modelo de reparto de ingresos para el Mundial 2026, hasta modificaciones reglamentarias en los descansos o la entrega del premio de la paz a Donald Trump.

"Los valores de nuestro deporte han sido abofeteados. La confianza en nuestra organización y su presidente se ha roto", denunció de forma tajante.

Sobre su relación personal con el actual dirigente de la FIFA, al que conoce de su etapa conjunta en la UEFA, lamentó su falta de claridad: "Me parece un acto de desconfianza haber venido a algunos partidos de Francia durante el Mundial y no haberme dicho lo esencial".

Phillipe Diallo pronuncia sus primeras palabras tras presentarse a las elecciones por la presidencia de la FIFA. EFE

Consciente de la ventaja temporal y logística de su rival de cara a las elecciones, Diallo restó importancia a este factor: "Yo me lanzo ahora y él lleva ya meses en campaña, volando de un país al otro con los medios de la FIFA. No me da miedo ese retraso porque creo que él hace una campaña solitaria. Ahora hay una alternativa. Tenemos tiempo para que yo sea mayoritario el 18 de marzo".

Finalmente, aunque reconoció la necesidad de generar recursos "para desarrollar el fútbol", advirtió que el apartado económico no debe convertirse en "un fin en sí mismo".

Así, dejó clara su postura comercial para el futuro del organismo: "Si soy presidente seguiremos firmando acuerdos, vendiendo derechos audiovisuales. La gente quiere que preservemos lo esencial del juego, la solidaridad y la unidad que encarna. Es por eso por lo que aman el fútbol".