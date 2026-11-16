Alcaraz arrolla a Tiafoe en su estreno en las ATP Finals y lanza su candidatura al título que todavía le falta en Turín

Carlos Alcaraz ha estrenado su participación en las ATP Finals con una victoria contundente ante Frances Tiafoe por 6-2 y 6-2. El murciano suma su primer triunfo en Turín y da un paso hacia las semifinales en un torneo en el que busca conquistar el título después de alcanzar la final en la pasada edición. [Narración y estadísticas: Alcaraz - Tiafoe]

El resultado permite al español afrontar con margen sus dos compromisos restantes de la fase de grupos, aunque todavía deberá completar el trabajo para acceder a las eliminatorias. Daniil Medvedev y Flavio Cobolli son los otros integrantes del grupo Ivan Lendl, del que saldrán dos semifinalistas.

Alcaraz llegaba a la cita italiana después de ganar el Masters 1000 de París y ha trasladado ese impulso al marcador de su debut. Tiafoe, que disputa por primera vez el torneo de cierre de temporada, se convierte en el primer obstáculo superado en el intento del español de añadir esta corona a su palmarés.

Después de alcanzar la final en 2025, Carlos Alcaraz vuelve a ponerse en marcha con la ambición de completar el recorrid. El marcador reflejó la diferencia entre ambos en un estreno que Alcaraz cerró sin necesidad de disputar una tercera manga.

En el segundo parcial, una rotura en el tramo final le permitió situarse con 5-2 y disponer de su servicio para rematar el encuentro. El español aprovechó esa posición y confirmó su primera victoria de la semana con otro 6-2, idéntico al resultado del primer set.

El triunfo prolonga además su buen momento competitivo. Alcaraz encadena diez victorias por segunda vez esta temporada. Su llegada a Italia estaba precedida por la conquista del Masters de París y el debut mantiene esa dinámica favorable en el último gran examen individual del curso.

Para Tiafoe, en cambio, su primera experiencia en las ATP Finals arranca con una derrota que reduce su margen de error. El estadounidense comparte con Alcaraz un grupo que completan Medvedev y Cobolli, los otros dos obstáculos del español en su búsqueda de una plaza entre los cuatro mejores.

Alcaraz se abraza con Tiafoe después de su partido en las ATP Finals. Reuters

La victoria no garantiza todavía el acceso a semifinales, pero permite a Alcaraz afrontar sus próximos compromisos sin la urgencia de remontar un tropiezo inicial.

El murciano ya tiene el primer resultado que necesitaba: un triunfo en dos sets para empezar a construir su candidatura en Turín y trasladar al torneo de maestros el impulso de las últimas semanas.