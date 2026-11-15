Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero se volvieron a encontrar (y a abrazar) un año después: "Ha pasado mucho tiempo"

Carlos Alcaraz había anunciado lo que quería hacer cuando volviera a tener delante a Juan Carlos Ferrero: abrazarlo. Este sábado, en Turín, llegó el momento. Jugador y entrenador se acercaron a la red, se saludaron y compartieron un abrazo antes de conversar unos instantes.

Habían transcurrido 361 días desde su anterior encuentro. Esta vez, sin embargo, cada uno estaba en un equipo diferente: el murciano preparaba las ATP Finals y su antiguo técnico acompañaba a Ben Shelton.

La escena se produjo durante una sesión de entrenamiento entre Alcaraz y el estadounidense, en la víspera del comienzo del torneo. Tuvo lugar en la pista Sebastopoli, junto a la central del Inalpi Arena, con acceso restringido a acreditados e invitados de los principales patrocinadores.

Las imágenes mostraron un saludo con las manos, el abrazo y una breve conversación junto a la red. No hubo una comparecencia conjunta ni explicaciones sobre lo hablado. Después, el entrenamiento continuó con la nueva distribución de responsabilidades: Samuel López al lado de Alcaraz y Ferrero pendiente de Shelton, con quien prepara su regreso al circuito como entrenador.

Un abrazo anunciado

Alcaraz había hablado del reencuentro durante la jornada de atención a los medios del viernes. No escondió la mezcla de sensaciones que le producía volver a compartir espacio con quien lo acompañó desde la adolescencia:

"No voy a mentir, será un poco extraño. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero tengo muchas ganas de reencontrarme con él y poder hablar".

La perspectiva de verlo en otro banquillo también formó parte de sus respuestas. "Como ya dije cuando me preguntaron por ello en París, creo que va a hacer un gran trabajo con Ben", afirmó.

El español añadió: "Estoy convencido de que puede aportar muchas cosas a su tenis y ayudarle a mejorar como jugador".

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No se limitó a expresar buenos deseos para esa nueva asociación. También explicó su interés por observar cómo se trasladan los consejos de Ferrero al juego del estadounidense.

Por encima del componente profesional, dejó una intención personal: "Tengo muchas ganas de verle por aquí, charlar un rato con él, saludarle y, sobre todo, darle un abrazo enorme". Un día después, cumplió esa promesa.

La despedida en Bolonia

La anterior ocasión en que habían estado juntos se remontaba al 18 de noviembre de 2025. Se despidieron en el Royal Hotel Carlton de Bolonia, adonde Ferrero había acompañado a Alcaraz para la fase final de la Copa Davis. El tenista terminó renunciando por un edema en el isquiotibial.

Ambos estuvieron en las pruebas médicas y cenaron después con integrantes de la selección española.

Aquel adiós precedió a una ruptura que todavía no se había anunciado. El 17 de diciembre comunicaron el final de su colaboración, después de más de siete años, 24 títulos y seis Grand Slams.

Los desacuerdos durante la renovación del contrato pusieron término a una relación decisiva en el ascenso de Alcaraz hasta el número uno.

Durante 2026, el murciano continuó con Samuel López y Ferrero pasó unos meses apartado de los viajes habituales.

En enero ya había reconocido que agradecía disponer de más tiempo para su familia y la academia, aunque también anticipó: "Pasado un tiempo seguro que me entran muchas ganas de volver al circuito". Ese regreso empieza a tomar forma con Shelton.

Turín reunió así las dos etapas: Alcaraz frente al entrenador de su crecimiento y Ferrero junto al jugador de su siguiente proyecto. Durante unos instantes, antes de retomar el trabajo desde lados distintos, la separación dejó paso al abrazo que el murciano llevaba tiempo esperando.