Alcaraz y Jódar, frente a la espina del tenis español en las ATP Finals: 28 años de sequía, el muro Zverev y un botín récord

El Inalpi Arena de Turín se viste de gala para acoger, del 15 al 22 de noviembre, el último gran baile de la temporada: las Nitto ATP Finals 2026. Un torneo que históricamente se ha erigido como un territorio hostil para la "Armada".

Han pasado 28 largos años desde que Àlex Corretja levantara el prestigioso trofeo de Maestro en Hannover en la edición de 1998. Desde entonces, la sequía ha sido absoluta, una espina profundamente clavada en el tenis nacional que ahora dos raquetas buscan extraer de raíz.

Carlos Alcaraz y la gran revelación del año, Rafael Jódar, asumen el mayúsculo reto de romper este tabú en una edición marcada por el aplastante estado de forma del número uno mundial y por unas cifras económicas sin precedentes en la historia de la raqueta.

Ambos representantes aterrizan en la ciudad italiana desde plataformas muy distintas, pero compartiendo una imponente inercia ganadora. Carlos Alcaraz llega con el aura de quien se sabe dominador absoluto en este tramo final del curso.

Tras un temprano tropiezo en Shanghái, el jugador murciano ha encadenado un inmaculado balance de 9-0 que le sirvió para coronarse tanto en el ATP 500 de Viena como en el Masters 1000 de París.

Con cinco títulos en su mochila en 2026, el número tres del ranking se presenta como la principal alternativa para reinar en Turín. Encuadrado en el Grupo Ivan Lendl, comenzará su andadura el lunes ante el siempre impredecible estadounidense Frances Tiafoe.

Rafa Jódar celebra un punto contra Medvedev. REUTERS

En la otra cara de la moneda se encuentra Rafael Jódar. El tenista madrileño de 20 años ha firmado una temporada de debut de auténtico ensueño en el circuito profesional, superando cualquier expectativa lógica para adueñarse de la octava y última plaza. Jódar jugará sin red, pero también completamente liberado de exigencias.

Como él mismo ha asegurado, poder codearse con los ocho mejores del mundo en su primer año ya es un triunfo rotundo. Sin embargo, su camino exigirá madurez inmediata, pues el sorteo le ha deparado el temible Grupo John McEnroe, donde no habrá tregua.

El obstáculo del nº1

El principal muro para las aspiraciones españolas tiene nombre y apellidos: Alexander Zverev. El gigante alemán pisa Turín instalado en lo más alto del ranking mundial, amparado por un tenis sólido y su gran idilio con este certamen, donde ya se proclamó campeón en 2018 y 2021.

Zverev será precisamente quien ponga a prueba el descaro de Jódar en la jornada inaugural del domingo. Lejos de atenazarse por las grandes expectativas, el número uno ha advertido que afronta la cita con plena "alegría" y solo piensa en disfrutar de la pista, una mentalidad que lo vuelve todavía más letal en unas condiciones indoor que domina a la perfección.

Más allá del innegable prestigio deportivo, estas ATP Finals pasarán a la historia por su brutal dotación, un fiel reflejo del músculo financiero del circuito. La organización reparte una bolsa récord de 15,75 millones de dólares.

Las cifras son mareantes desde la base: el mero hecho de participar garantiza 338.000 dólares, y cada triunfo en la fase de grupos inyecta 405.000 dólares extra a la cuenta. Pero el gran reclamo es la cantidad reservada para aquel que logre la perfección.

Si el campeón levanta el trofeo invicto, se embolsará 5.171.000 dólares, uno de los mayores premios económicos jamás entregado en la historia del tenis.

Entre la pesada historia que se le niega a España, la enorme sombra de Zverev y la motivación de un cheque estratosférico, Turín dictará sentencia. Alcaraz y Jódar ya están listos.