Feliciano López (45), sobre su patrimonio: "Podría haber vivido 15 años fuera de España y ahorrado un montón de dinero"

Feliciano López ha sido uno de los nombres destacados del tenis español durante las últimas décadas. A lo largo de su trayectoria profesional conquistó siete títulos individuales del circuito ATP, repartidos entre dos ATP 500 y cinco ATP 250, además de sumar dos trofeos Challenger.

En la modalidad de dobles también consiguió grandes resultados, con la victoria en Roland Garros en 2016 y la final del US Open en 2017.

El extenista alcanzó el puesto número 12 del ranking mundial y consiguió mantenerse entre los 50 mejores jugadores del circuito durante 14 temporadas, tres de ellas dentro del Top 20.

Su palmarés también incluye cinco títulos de Copa Davis con España y su participación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde alcanzó los octavos de final en individuales y las semifinales en dobles junto a David Ferrer.

Tras poner fin a su carrera deportiva, el toledano ha continuado vinculado al mundo del tenis desde diferentes ámbitos. Ha asumido la dirección del Mutua Madrid Open y de la Copa Davis, además de trabajar como comentarista para Movistar Plus y ESPN Latinoamérica.

Pese a que durante buena parte de su carrera pasó más de seis meses al año fuera de España, Feliciano López decidió conservar su residencia en el país.

Una elección que tuvo consecuencias económicas, pero que, según ha explicado en una entrevista con la revista 'Vanity Fair', estuvo motivada por cuestiones personales y familiares.

Su residencia fiscal

Durante sus años como profesional, el extenista tuvo la posibilidad de establecer su residencia en otros países con condiciones fiscales más favorables, una alternativa que muchos compañeros de profesión sí eligieron.

Andorra y Mónaco eran algunos de los destinos habituales entre los jugadores del circuito cuando él comenzó su carrera.

Sin embargo, López prefirió permanecer en España y priorizar su entorno personal frente al posible ahorro económico. "Tuve la posibilidad, pero no quise, porque pensé en mi familia. Cuando yo empecé a jugar, la mayoría de los jugadores residían en Andorra o Mónaco", comentó en la citada publicación.

Con el paso de los años, reconoce que en ocasiones se ha preguntado cuánto dinero podría haber conservado si hubiera tomado otra decisión.

La diferencia económica habría sido considerable después de tantos años compitiendo al máximo nivel, aunque considera que marcharse también habría supuesto renunciar a aspectos importantes de su vida.

"Ahora, cuando está acabando mi carrera, a veces pienso: '¿Por qué no lo hice?'. Podría haber residido 15 años fuera y habría ahorrado un montón de dinero, pero también habría perdido cosas importantes, como estar con mi gente y vivir en mi país. No me compensaba", reconoció Feliciano.

Aunque su elección personal fue permanecer en España, López no comparte las críticas que reciben otros deportistas por trasladar su residencia a países con una fiscalidad diferente. Entre los casos que menciona se encuentra el de Garbiñe Muguruza, extenista española que reside en Suiza.

Para el toledano, cada deportista debe tener libertad para decidir dónde establecer su domicilio, sin que eso implique cuestionar su compromiso con España.

También recuerda que buena parte de los ingresos que obtuvo durante su carrera procedieron de competiciones celebradas en el extranjero y que ese dinero terminó llegando al país.

"No entiendo esas críticas. Cada uno elige su destino. Yo no considero que le deba nada a España. Al final, casi todo mi dinero lo he ganado fuera y lo he traído al país", expresó al citado medio.

De esta forma, Feliciano López ha defendido una postura que mantiene desde sus primeros años en el circuito: priorizar su vida personal y familiar por encima de un posible beneficio fiscal.

Una decisión que, aunque pudo suponer un importante coste económico a lo largo de su carrera, considera que le permitió disfrutar de algo que el dinero difícilmente podría sustituir: permanecer cerca de los suyos y vivir en su país.