Alcaraz se reconcilia con la pista dura cubierta: tras Viena y París, se presenta en las ATP Finals con una confianza inédita

Carlos Alcaraz ha participado en tres ediciones de las ATP Finals (2023, 2024 y 2025), pero hasta ahora siempre había llegado a la última gran cita de la temporada con alguna asignatura pendiente.

En su primera participación, en 2023, Alcaraz aterrizó en Italia después de varios meses sin levantar un título desde su victoria en Wimbledon. Las semanas anteriores tampoco habían sido especialmente positivas.

En el Masters 1000 de Shanghái cayó en octavos de final y en el torneo de París se despidió en su primer partido, dos resultados que evidenciaban sus dificultades en la pista dura cubierta. Aunque consiguió alcanzar las semifinales de las ATP Finals, Zverev y Djokovic pudieron con él.

La situación no mejoró demasiado en 2024. El español consiguió avanzar hasta los cuartos de final en Shanghái, mientras que en París volvió a quedarse en octavos. Sin embargo, sus sensaciones tampoco fueron las mejores de cara al torneo de maestros.

Alcaraz no logró superar la fase de grupos, en la que únicamente consiguió una victoria, frente a Rublev. Como aspecto positivo de aquella gira asiática quedó su triunfo en Pekín, donde se proclamó campeón después de imponerse a Sinner en la final.

Una losa muy pesada

En 2025 volvió a presentarse cierta incertidumbre antes de las ATP Finals. Esta vez, el problema estuvo localizado en París, donde el murciano sufrió una eliminación prematura después de conquistar el US Open y el torneo de Tokio.

Su derrota en el último Masters 1000 de la temporada supuso un contratiempo, aunque no le impidió firmar su mejor participación hasta entonces en la competición. Alcaraz alcanzó la final tras ganar todos sus encuentros anteriores, pero terminó cediendo el título ante Sinner.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Masters 1.000 de París. REUTERS

La dinámica ha cambiado por completo en 2026. Por primera vez, Alcaraz afronta el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada con una confianza muy elevada y después de encadenar varias semanas de resultados sobresalientes.

Incluso el largo periodo que permaneció apartado de las pistas por su lesión de muñeca, que le obligó a estar casi cuatro meses sin competir, parece haber quedado atrás.

El propio tenista ha reconocido que llega a esta edición con una mentalidad diferente y con la intención de aprovechar todo lo aprendido en sus anteriores participaciones.

"No sé si será este año, el que viene o si algún día seré capaz de lograrlo, pero voy a trabajar duro. Voy a creer que puedo hacerlo y voy a ir este año con mucha confianza, con mucha información en la mochila sobre las cosas que quiero mejorar para hacerlo mejor en ese torneo. Y voy a ir a por todas, de eso no hay duda", aseguró.

Durante los últimos años, el tramo de pista cubierta del calendario había sido uno de los momentos más complicados para el jugador de El Palmar.

Esa dificultad volvió a aparecer a principios de octubre, cuando, después de ganar en Tokio por segundo año consecutivo, no consiguió superar la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Su derrota ante Zizou Bergs parecía prolongar una tendencia que le había acompañado en anteriores temporadas, aunque esta vez el contratiempo tuvo mucha menos repercusión.

La participación en Viena, que inicialmente no formaba parte de sus planes, terminó convirtiéndose en un punto de inflexión. Desde entonces, Alcaraz ha encadenado dos títulos consecutivos y ha recuperado unas sensaciones que le permiten afrontar el final de temporada con garantías.

CARLITOS CONQUERS PARIS 🏆🤩 The moment @carlosalcaraz defeated Shelton to win his fifth title of 2026! #RolexParisMasters https://t.co/XPmP8S69Pe — Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2026

Desde aquella eliminación en Shanghái suma diez victorias seguidas y apenas ha cedido un set, frente a Taylor Fritz.

Además, ha conseguido superar una de las barreras que más se le habían resistido: el torneo de París sobre pista dura cubierta. Su actuación en la capital francesa confirmó que el murciano ha encontrado la fórmula para competir con autoridad en una superficie que anteriormente le había generado numerosos problemas.

La madurez mental

Más allá de sus resultados, una de las grandes diferencias respecto a temporadas anteriores está en la gestión de los momentos de presión. Alcaraz ha vuelto a demostrar su enorme talento, pero también una mayor capacidad para controlar sus emociones en los encuentros más exigentes.

Su rendimiento en los desempates, donde ha mostrado una notable seguridad, ha sido una de las claves de esta buena dinámica.

El propio jugador reconoció la importancia de ese progreso después de sus últimas actuaciones: "Me alegra mucho haber podido controlar mis emociones y mis pensamientos en todo momento y en cada partido. Para mí ha sido un paso adelante en ese aspecto, pero sí, probablemente estas dos últimas semanas han sido las mejores que he jugado desde mi reaparición".

Carlos Alcaraz, en el Masters 1.000 de París. Reuters

Con estos resultados, Alcaraz llega a las ATP Finals como uno de los grandes candidatos a conquistar el título. Su estado de forma, tanto a nivel tenístico como mental, invita al optimismo, especialmente en una edición en la que tampoco estará presente Jannik Sinner.

Pese a ello, el murciano prefiere no prestar demasiada atención a las etiquetas de favorito. La competición reunirá a otros siete jugadores de primer nivel, entre ellos Alexander Zverev, número uno del mundo, por lo que el camino hacia el trofeo no será sencillo.

Alcaraz parece haber encontrado, además, una de sus mejores versiones cuando juega sin la presión de tener que responder a determinadas expectativas.

El gran favorito

Sus números respaldan este gran momento. Antes del comienzo de las ATP Finals presenta un balance de 42 victorias y cinco derrotas, además de cinco títulos conquistados durante la temporada. Una cifra que podría aumentar y acercarle a los seis trofeos que Sinner tiene en su palmarés de este año.

Todo ello resulta todavía más llamativo si se tiene en cuenta que Alcaraz estuvo sin competir desde el torneo de Barcelona hasta el US Open. Una ausencia prolongada que no le ha impedido recuperar su mejor nivel y terminar el curso con una dinámica extraordinaria.

Una vez más, el español ha demostrado su capacidad para convertir las dificultades en oportunidades y llegar a la gran cita de la temporada con argumentos para pelear por el título.