El español, que parecía no tener el día, pudo darle la vuelta a un resultado que tenía perdido con dos bolas de partido para el estadounidense (7-6, 5-7, 3-6).

Carlos Alcaraz protagoniza una apoteósica remontada ante Fritz, le hace un favor a Jódar y se mete en las semis de París

Carlos Alcaraz fue capaz de levantar dos bolas de partido contra Taylor Fritz para clasificarse para sus primeras semifinales del Masters 1.000 de París y, de paso, preservar las opciones de Rafa Jódar de acudir al Torneo de Maestros de Turín.

El número 3 del mundo estuvo contra las cuerdas, pero una vez más se aferró al duelo desde el borde del precipicio para dar la vuelta al partido, 6-7 (10), 7-5 y 6-3 en dos horas y 45 minutos, y encadenar una séptima victoria que le coloca por cuarta temporada por encima de las 40 en un mismo año.

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