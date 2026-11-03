Jannik Sinner, 25 años, sobre su infancia: "Mis padres tenían jornadas de trabajo larguísimas para sacar adelante a la familia"

Jannik Sinner, a sus 25 años, ha consolidado su posición en la cima del tenis mundial, pero mantiene intactos los valores de humildad y sacrificio que aprendió durante su infancia.

El actual referente del circuito ATP ha vuelto a echar la vista atrás para recordar las raíces de su éxito, las cuales no se encuentran en academias de lujo ni en una cuna de oro, sino en las gélidas montañas de San Candido, en la región italiana del Tirol del Sur. Es allí donde se forjó la mentalidad de un jugador que hoy asombra al planeta por su templanza.

"Mis padres tenían jornadas de trabajo larguísimas para sacar adelante a la familia", reveló el tenista al rememorar aquellos primeros años. Sinner creció viendo cómo la constancia y el trabajo duro eran el único motor en su hogar: su padre, Hanspeter, ejercía como cocinero en un restaurante de la zona, mientras que su madre, Siglinde, trabajaba como camarera en ese mismo establecimiento.

"Cuando era niño no teníamos mucho. Pienso a menudo en el lugar de donde vengo y en los esfuerzos que hice", reconoció el italiano en relación con sus orígenes.

Precisamente esa cultura del esfuerzo es lo que le permitió afrontar uno de los momentos más determinantes y difíciles de su vida.

Con apenas 13 años, impulsado por su pasión por la raqueta tras dejar atrás una prometedora carrera en el esquí alpino, Sinner tomó la drástica decisión de abandonar el hogar familiar para mudarse en solitario a Bordighera, donde ingresó en el centro de entrenamiento de Riccardo Piatti.

"A los 13 años tomé la decisión de irse de casa para entrenar, y sé que eso fue muy duro, sobre todo para mis padres. Para una madre no es fácil aceptar que su hijo se vaya… y aunque para mí también lo fue, creo que para ellos fue aún más difícil", ha confesado el italiano.

El propio tenista admite que aquella mudanza cambió su vida por completo de un día para otro, obligándole a madurar a marchas forzadas lejos de sus padres, sus amigos y su hermano Mark.

A pesar de la distancia física que marcó su adolescencia, la influencia de sus progenitores sigue siendo su brújula en el circuito. En un deporte donde la presión de los padres suele ser asfixiante, Jannik siempre agradece haber tenido un refugio libre de exigencias en su hogar.

"Mis padres son una verdadera inspiración para mí y trato de ser como ellos porque sé que son buenas personas", recalca con orgullo. Hoy, asentado en el olimpo del tenis a sus 25 años, aquellas lecciones de humildad en la cocina y jornadas interminables en los Alpes son el verdadero secreto detrás de su fortaleza mental en la pista.