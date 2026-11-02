Rafa Nadal, 40 años, sobre su infancia: "Me sentía bien siendo un niño y no quería avanzar y hacerme mayor"

Más allá de los 22 trofeos de Grand Slam y del aura de gladiador indomable que forjó su leyenda, el verdadero sostén emocional de Rafa Nadal siempre estuvo anclado en la sencillez de su niñez.

Alejado ya del circuito profesional y volcado por completo en su hogar, el mallorquín continúa reivindicando aquellos primeros años no como una época de sacrificios extremos, sino como el refugio psicológico que le permitió mantener el equilibrio en los momentos más abrumadores del deporte de élite.

A contracorriente de la prisa que suele devorar a los jóvenes talentos, Nadal se resistió con firmeza a quemar etapas. Así lo reconoció con total naturalidad durante una distendida charla en el programa televisivo Mi casa es la tuya: "No quería hacerme mayor, nunca me ha apetecido avanzar y me sentía bien siendo un niño".

Con estas palabras, desmontó la creencia de que para triunfar de joven hay que renunciar a la propia edad; mientras el mundo observaba a un competidor implacable y precoz, él solo deseaba congelar el tiempo en Manacor.

Haber combinado el tenis de máximo nivel con una infancia común fue el gran acierto del núcleo familiar que lo protegió. La disciplina en las pistas jamás anuló su derecho al recreo, algo que él mismo ilustró al confesar: "Hacía los desastres típicos de un niño, me gustaba jugar".

Lejos de proyectar una falsa invulnerabilidad, también admitió con espontaneidad que durante su adolescencia todavía "le tenía mucho respeto a la oscuridad", buscando el cobijo de los suyos por las noches.

Esa convicción de que el triunfo no debe construirse arrebatando la niñez se convirtió en una constante de su discurso, muy visible en sus iniciativas sociales vinculadas a la Fundación Rafa Nadal: "Yo no intenté madurar antes de la hora. Me esforzaba al máximo entrenando, pero fuera de la pista vivía como cualquier otro".

Hoy, instalado en la serenidad del retiro y viviendo la paternidad, su empeño es ofrecer a sus hijos esa misma burbuja libre de presiones asfixiantes.

Al final, la formidable entereza que asombraba a todos en los instantes más agónicos sobre la tierra batida de París nunca fue la de un adulto forzado antes de tiempo, sino el fruto de haber crecido en un entorno que le permitió seguir siendo un niño todo el tiempo que necesitó.