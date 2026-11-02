Juan Carlos Ferrero (46), sobre sus propiedades: "Yo soy más de campo y vivo en mi academia, en una esquinita"

El extenista y entrenador valenciano Juan Carlos Ferrero atraviesa un momento de renovación profesional.

Tras el reciente anuncio de que asumirá la dirección técnica del joven estadounidense Ben Shelton a partir de la próxima temporada, el exnúmero uno del mundo vuelve a estar en el centro de los focos del tenis mundial.

Sin embargo, pese a los constantes viajes y al prestigio acumulado tras su exitosa etapa en los banquillos y su gloriosa carrera en las pistas, Ferrero mantiene unos arraigados hábitos marcados por la sencillez y el entorno rural.

Así lo dejó claro en la entrevista concedida a Josep Pedrerol en el podcast El Cafelito, grabado meses atrás. En dicha conversación, el campeón de Roland Garros 2003 reflexionó sobre su relación con los bienes materiales, su desinterés por las grandes urbes y su peculiar elección residencial.

A diferencia de otras figuras del deporte internacional que eligen fijar su residencia en grandes metrópolis o destinos exclusivos, el técnico valenciano ha preferido siempre la serenidad del campo.

Al ser preguntado sobre sus hábitos y propiedades, Ferrero fue categórico: "Yo soy más de campo". Una filosofía de vida que ha mantenido inquebrantable desde sus inicios en el circuito profesional.

Esta inclinación por la tranquilidad se traduce en una decisión inmobiliaria tan singular como coherente con su trayectoria.

Juan Carlos Ferrero. EFE

Su vivienda habitual no se encuentra en una urbanización ni en un piso de lujo, sino dentro de las propias instalaciones de su centro de entrenamiento en Villena (Alicante), la Academia JC Ferrero Equelite.

Como el propio técnico confesó de forma literal durante la charla: "Vivo en la academia, en una esquinita".

Para Ferrero, habitar en este complejo no supone una carga laboral, sino una extensión natural de su pasión por el tenis. Explicó que convivir a diario con la actividad deportiva del recinto le reconforta, señalando de forma expresiva que "las bolas se oyen" desde su casa a lo largo de toda la jornada.

Esta propiedad es el fruto de un proyecto personal que comenzó a fraguarse a mediados de los años noventa. Con solo 14 años, rechazó ofertas para trasladarse a Barcelona o a la academia de Nick Bollettieri en Estados Unidos, decidiendo quedarse en su tierra junto a su entrenador Antonio Martínez Cascales.

En 1995, el propio Ferrero ayudó personalmente a colocar los primeros ladrillos y a aplanar la tierra de las dos únicas pistas con las que arrancó el recinto.

Con los años, aquel espacio inicial se ha transformado en un complejo deportivo de primer nivel que cuenta con 25 pistas de diversas superficies, colegio internacional y capacidad para albergar a casi un centenar de jugadores residentes todo el año.

Pese al crecimiento del recinto, Ferrero continúa residiendo allí junto a su esposa Eva y sus tres hijos, garantizando que su familia crezca en un ambiente impregnado de deporte.

Ahora, con el reto de guiar a Ben Shelton a partir del próximo año, el técnico preparará su asalto a la cima sin moverse de su refugio de siempre.